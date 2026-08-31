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Vpředu byznys, vzadu párty: Hisense A10 Ultra je telefon s E-Ink displejem vpředu a barevným vzadu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 31. 8. 6:30
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Hisense A10 Ultra
  • Pokud máte pocit, že v mobilním světě už není co vymyslet, Hisense vás přesvědčí o opaku
  • Tato firma představila nový telefon A10 Ultra s opravdu unikátní schopností
  • Je postavený okolo E-Ink displeje a na jeho záda je možné připojit externí displej

Firma Hisense je známá spíše bílou elektronikou (ledničky, pračky a tak podobně), ale světe div se, vyrábí i mobilní telefony. U nás sice známé nejsou, ale mobilní nabídka této značky je poměrně široká a nyní se rozšiřuje o unikátní model A10 Ultra, který ukazuje, že i v mobilním segmentu je stále prostor pro objevování nových věcí a ojedinělých prvků.

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Mobil nebo čtečka knih?

Nový telefon Hisense A10 Ultra je postaven okolo velmi jednoduché premisy – jeho hlavním prvkem je displej typu E-Ink s úhlopříčkou 6,13 palce. Na co jsou tyto displeje vlastně dobré? Zobrazují pouze odstíny šedé, takže jsou energeticky nesmírně úsporné, jsou citlivé k očím a nabízí také výbornou čitelnost na přímém slunci. Ideální jsou hlavně pro čtečky knih.

Hisense A10 Ultra
Hisense A10 Ultra nabízí externí barevný displej

Na klasické používání se ale moc nehodí, protože postrádají barvy a překreslují se velmi pomalu. Firma Hisense na to ale u modelu A10 Ultra vyzrála – na jeho zadní stranu je možné připojit externí displej, který je barevný, plynulý a umožní provádět všechny běžné úkony, na které jsme u telefonů zvyklí. To znamená konzumaci obsahu, hraní her a tak dále.

Vpředu byznys, vzadu párty

Hisense A10 Ultra tak může fungovat jako čtečka knih a v okamžiku, kdy budete chtít používat tradičnější mobilní funkce, připojíte zadní barevný displej a můžete se pustit třeba do procházení sociálních sítí. Tento externí displej má úhlopříčku 4,96 palce a na záda telefonu se připojuje pomocí magnetického kroužku a kovových kontaktů.

Když displej nebudete potřebovat, jednoduše ho odpojíte a spolehnete se na úsporný a k očím šetrný E-Ink panel. Ten disponuje rozlišením 1 648 × 824 pixelů, což znamená jemnost obrazu 300 ppi a nabízí ve 36 úrovních nastavitelný jas, což znamená, že bude použitelný i v noci. Telefon pohání procesor Qualcomm Dragonwing Q-6690, který je optimalizován pro E-Ink displeje.

Hisense A10 Ultra
Hisense A10 Ultra

Podporuje 5G připojení a další výbava zahrnuje zadní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx či selfie kamerku, která má rozlišení 8 Mpx. Telefonu neschází WiFi modul, NFC čip a nabízí baterii s kapacitou 4 000 mAh. Nabíjení disponuje výkonem 18 W, bezdrátové má 15 W a telefon podporuje i magnetické nabíjení, což dává vzhledem k přítomnosti magnetů v zádech smysl.



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Cena a dostupnost

Kromě modelu Ultra představila společnost Hisense také variantu Pro, která ale nenabízí sekundární magnetický displej. Premiéra proběhla v Číně a globální dostupnost prozatím nebyla potvrzena, ale ani vyvrácena. Model Ultra s externím displejem vychází v základním provedení (8 + 128 GB) na 3 198 jüanů, což je po přepočtu zhruba 11 900 korun včetně DPH.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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