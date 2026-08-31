Vpředu byznys, vzadu párty: Hisense A10 Ultra je telefon s E-Ink displejem vpředu a barevným vzadu

- Pokud máte pocit, že v mobilním světě už není co vymyslet, Hisense vás přesvědčí o opaku
- Tato firma představila nový telefon A10 Ultra s opravdu unikátní schopností
- Je postavený okolo E-Ink displeje a na jeho záda je možné připojit externí displej
Firma Hisense je známá spíše bílou elektronikou (ledničky, pračky a tak podobně), ale světe div se, vyrábí i mobilní telefony. U nás sice známé nejsou, ale mobilní nabídka této značky je poměrně široká a nyní se rozšiřuje o unikátní model A10 Ultra, který ukazuje, že i v mobilním segmentu je stále prostor pro objevování nových věcí a ojedinělých prvků.
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Mobil nebo čtečka knih?
Nový telefon Hisense A10 Ultra je postaven okolo velmi jednoduché premisy – jeho hlavním prvkem je displej typu E-Ink s úhlopříčkou 6,13 palce. Na co jsou tyto displeje vlastně dobré? Zobrazují pouze odstíny šedé, takže jsou energeticky nesmírně úsporné, jsou citlivé k očím a nabízí také výbornou čitelnost na přímém slunci. Ideální jsou hlavně pro čtečky knih.
Na klasické používání se ale moc nehodí, protože postrádají barvy a překreslují se velmi pomalu. Firma Hisense na to ale u modelu A10 Ultra vyzrála – na jeho zadní stranu je možné připojit externí displej, který je barevný, plynulý a umožní provádět všechny běžné úkony, na které jsme u telefonů zvyklí. To znamená konzumaci obsahu, hraní her a tak dále.
Vpředu byznys, vzadu párty
Hisense A10 Ultra tak může fungovat jako čtečka knih a v okamžiku, kdy budete chtít používat tradičnější mobilní funkce, připojíte zadní barevný displej a můžete se pustit třeba do procházení sociálních sítí. Tento externí displej má úhlopříčku 4,96 palce a na záda telefonu se připojuje pomocí magnetického kroužku a kovových kontaktů.
Když displej nebudete potřebovat, jednoduše ho odpojíte a spolehnete se na úsporný a k očím šetrný E-Ink panel. Ten disponuje rozlišením 1 648 × 824 pixelů, což znamená jemnost obrazu 300 ppi a nabízí ve 36 úrovních nastavitelný jas, což znamená, že bude použitelný i v noci. Telefon pohání procesor Qualcomm Dragonwing Q-6690, který je optimalizován pro E-Ink displeje.
Podporuje 5G připojení a další výbava zahrnuje zadní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx či selfie kamerku, která má rozlišení 8 Mpx. Telefonu neschází WiFi modul, NFC čip a nabízí baterii s kapacitou 4 000 mAh. Nabíjení disponuje výkonem 18 W, bezdrátové má 15 W a telefon podporuje i magnetické nabíjení, což dává vzhledem k přítomnosti magnetů v zádech smysl.
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Cena a dostupnost
Kromě modelu Ultra představila společnost Hisense také variantu Pro, která ale nenabízí sekundární magnetický displej. Premiéra proběhla v Číně a globální dostupnost prozatím nebyla potvrzena, ale ani vyvrácena. Model Ultra s externím displejem vychází v základním provedení (8 + 128 GB) na 3 198 jüanů, což je po přepočtu zhruba 11 900 korun včetně DPH.