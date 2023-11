Volím si tebe, Samsungu! Pouzdro na sluchátka ve tvaru pokébalu míří do Evropy

Samsung začne v Evropě prodávat pouzdro na sluchátka ve stylu pokébalů

Prozatím je potvrzené pouze Španělsko

Cena se pohybuje okolo tisícikoruny

Pokémoni stále táhnou a i když největší mánie poslední doby, která se odehrála okolo mobilní hry Pokémon Go už je za námi, stále se jedná o populární značku napříč věkovými kategoriemi. Toho si je vědom také jihokorejský gigant Samsung, který se snaží na této mánii profitovat jak se jen dá. V domovské Jižní Koreji například nabízel speciální edici ohebného smartphonu Galaxy Z Flip 3, nebo také pouzdro pro bezdrátová sluchátka Galaxy Buds ve tvaru pokébalu.

Fanoušci Pokémonů mohou vybírat ze tří designů

Ačkoli jsou zástupy fanoušků Pokémonů také v Evropě, museli jsme si na starém kontinentu na tyto exkluzivity nechat zajít chuť. Jak se ale zdá, Samsung vyslyšel volání některých fanoušků a do Evropy dodá příslušenství inspirované populárním japonským anime. Konkrétně se jedná o trojici speciálních pouzder pro bezdrátová sluchátka, která byla inspirovaná trojici populárních pokébalů – Ultraballem, Greatballem a Masterballem.

Pouzdra jsou kompatibilní s celým aktuálním portfoliem, takže si jich mohou užít majitelé bezdrátových sluchátek Galaxy Buds Live, Buds Pro, Buds2, Buds2 Pro a Buds FE. Nutno podotknout, že pokébaly nenahrazují původní pouzdra, ale jedná se pouze o pouzdro navíc, do kterého lze uložit nabíjecí pouzdro pro sluchátka. Samotné pokébaly nemají žádnou přídavnou baterii a ani možnost, jak pouzdro se sluchátky dobíjet – pro každé nabíjení jej tedy budete muset z pokébalu vyjmout, což je určitě škoda.

Cena jednoho pokébalu není zrovna lidová, neboť byla stanovena na 39,91 eur (cca 970 Kč s daní). To je za stylovku, která vám kromě vyšší ochrany nepřidá nic navíc docela vysoká částka, avšak fanoušci Pokémonů budou jistě spokojení. Co je potěší už méně je fakt, že toto příslušenství se objevilo na španělské mutaci stránek od Samsungu. Zda zamíří i do zbytku Evropy a jaká bude jejich cena v našich končinách prozatím nedokážeme s jistotou říci.