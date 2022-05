Limitovaná edice pouzdra pro Galaxy Buds připomíná pokébal. Ukrývá ale bezdrátová sluchátka

Pokémoni jsou celosvětový fenomén, kterému ani 26 let po svém vzniku nedochází dech. Ať už jste vyrůstali na animovaném seriálu z 90. let, hráli donekonečna Red & Blue nebo se nemohli nabažit AR hitu Pokémon GO, jisté je, že roztomilé potvůrky svádějící nelítostné souboje zaujaly nejednu generaci dětí i dospělých.

Samsung si je popularity Pokémonů dobře vědom, a proto pro fanoušky připravil limitovanou edici ochranného pouzdra Galaxy Buds v podobě ikonického pokébalu. Do něj se vkládají nejen sluchátka, ale rovnou celé nabíjecí pouzdro, tudíž na kompaktní rozměry musíte zapomenout. Na druhou stranu – kdo by nechtěl v kapse nosit vlastní pokébal (navíc s praktickým využitím), ke kterému navíc dostane sadu tematických samolepek?

Závěrem se ovšem připravte na zklamání. Pouzdro pro Galaxy Buds ve stylu pokébalu je bohužel dostupné pouze v Jižní Koreji za cenu 134 000 wonů (cca 3 tisíce Kč s DPH). I když naděje umírá poslední, je vcelku nepravděpodobné, že by se dostalo na globální trh.