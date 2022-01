Víme, jak se bude jmenovat letošní iPhone SE. Příští generaci naroste displej o palec

Apple má na letošní jaro naplánovanou tiskovou konferenci, na níž představí několik nových produktů. Jedním z nich bude i „nový“ iPhone SE, což je levný vstupní model do jablečného ekosystému. Šéf Display Supply Chain Consultants Ross Young prozradil, jak se bude jmenovat.

Chystaná novinka se bude podle Younga jmenovat iPhone SE+ 5G, což samo o sobě říká, že se nebude jednat o nový svébytný model, ale o vylepšenou aktuální generaci. Prakticky jedinou novinkou má být nasazení nového čipsetu Apple 15 Bionic, který přinese výrazně vyšší výkon, podporu sítí 5G a lepší zpracování fotografií. Jinak vše zůstane při starém, včetně kompaktních rozměrů a malého 4,7“ displeje.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022