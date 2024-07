Velký nejen rozměry: Pixel 9 Pro XL dostane kvůli umělé inteligenci 16 GB RAM

Úniky informací o chystaných Pixelech 9 od Googlu nenechávají prostor pro fantazii

Model s označením Pro XL by měl dostat 16 GB RAM a 5G modem s podporou satelitní komunikace

K oficiálnímu představení dojde 13. srpna na akci Made by Google

I když se oficiální představení nových chytrých telefonů od Googlu má odehrát až 13. srpna na akci Made by Google, celá řada různých detailů o chystaných smartphonech už koluje internetem. Tuto smutnou tradici doprovází také poslední informace týkající se hardwaru Pixelu 9 Pro XL, který by měl být velký nejen po stránce fyzických rozměrů, ale také co se týče hardwarových specifikací. Alespoň podle spekulací, které sdílel člen známého fóra XDA Developers s přezdívkou pourelle.

Pixel 9 Pro XL nejspíše dostane 16 GB RAM

Ten se pochlubil několika snímky chystaného Pixelu 9 Pro XL, ze kterých je patrná velká porce RAM, konkrétně 16 GB, kterou pro Google vyrobí Samsung, přičemž společně s ní by měl Pixel 9 Pro XL alespoň v jedné variantě disponovat také 256GB vnitřním úložištěm. Kromě toho se také potvrdil design se zaoblenými rohy. Jeden detail nicméně vyvolává obavy, zda se nejedná jen o podvrh, či o testovací kus – ze snímku je totiž patrné, že telefon využívá RAM typu LPDDR5, ovšem současný vlajkový model Pixel 8 Pro vsází na rychlejší paměť LPDDR5X, již by podle spekulací měl využívat také základní Pixel 9.

Vzhledem k tomu, že většina androidových konkurentů vsází na 12 GB RAM, není až takovým překvapením, že Google je bude nejspíše chtít trumfnout a do svého nejvybavenějšího modelu nasadí rovnou 16 GB RAM, pravděpodobně pro zjednodušení práce s AI Gemini, která by díky větší kapacitě RAM mohla dělat některé úkoly rychleji. Tato velká porce by se ovšem neměla týkat základního modelu Pixel 9, který by měl dostat „standardních“ 12 GB RAM, nicméně tady si buď budeme muset počkat na oficiální představení, nebo na další úniky informací, které to potvrdí. Velikost interní paměti 256 GB jde také proti některým předchozím spekulacím, které naznačují, že výchozí porce paměti pro uživatelská data by měla být 128 GB, ovšem pokud bude chtít gigant z Mountain View dostát přídomku XL, jistě nabídne větší kapacitu paměti.

Důležitější je, že předprodukční jednotka naznačuje, že Pixel 9 Pro XL používá modem Exynos 5400 od Samsungu. Nejnovější 5G modem je vyroben 4nm EUV technologií a je založen na 3GPP Release 17 s podporou satelitního připojení. Google používá v řadě Pixel 8 modem Exynos 5300, který navzdory všem deklarovaným vylepšením poskytuje podprůměrnou konektivitu a spotřebovává hodně energie. Doufejme, že Exynos 5400 přinese v těchto aspektech znatelné zlepšení – Google by měl použít stejný modem v celé řadě Pixel 9. Přesně tyto informace budeme vědět až po akci Made by Google, která je naplánovaná na 13. srpna.