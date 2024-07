Google Pixel 9 Pro Fold pózuje na fotografiích. Zbyde ještě něco pro fantazii?

Tchajwanskému regulátoru unikly snímky chystaného Pixelu 9 Pro Fold

Ten má upustit od svého ikonického designu ve stylu pasu

Snímky odhalují také změny v případě fotoaparátů

S úniky informací o chystaných zařízeních má Google v poslední době bohaté zkušenosti. Zatímco internetem kolují informace o fotoaparátech řady Pixel 9, společně s nimi se můžeme podívat také na první živé snímky chystané skládačky Pixel 9 Pro Fold. Ta má opustit svůj předchozí tvar připomínající pas a vydat se stejným směrem, jako ostatní výrobci. Na detaily se můžeme podívat díky tchajwanskému regulačnímu úřadu NCC, který si záběry ohebného smartphonu, který bude již brzy oficiálně představen, nepohlídali.

Pixel 9 Pro Fold patrně nebude velkým překvapením

Snímky potvrzují, že se Google odklání od designu ve stylu pasu, který pomohl původnímu Pixelu Fold odlišit se od vysokého a úzkého Galaxy Z Fold od Samsungu. Nyní dostáváme něco, co se blíží smartphonu OnePlus Open. Vnější displej stále vypadá poměrně rozměrně, pokud jde o to, s jak velkou plochou obrazovky můžete pracovat, ale je rozhodně vyšší než v případě předchůdce. Na zadní straně fotografie také potvrzují, že model 9 Pro Fold se zbaví ikonické lišty s fotoaparátem, která se stala jedním z charakteristických hardwarových prvků.

Co se týče vnitřního displeje, opět je poměr obrazovky znatelně vyšší a užší ve srovnání s původním Foldem a vypadá to, že se Googlu podařilo trochu zmenšit rámečky. Kompromisem je, že vnitřní fotoaparát je umístěn ve výřezu v levé horní části displeje, zatímco minule byl součástí rámečku Lehce znepokojující jsou údaje o baterii. Podle všeho Google tentokrát sáhne po o něco menší kapacitě, konkrítně 4560 mAh, přičemž první Pixel Fold s baterií s kapacitou 4727 mAh, nebyl zrovna přeborníkem v dlouhé výdrži. Možná to ale nejnovější procesor Tensor společnosti pomůže vynahradit lepší účinností.

Kde by mohl Google zapracovat na vylepšení jsou například reproduktory, které u minulé generace příliš neoplývaly kvalitou. U zařízení za odhadovanou cenu 2 tisíce dolarů (cca 56 tisíc korun s daní) by se na tomto přeci jen slušelo zapracovat. Společně se snímky Pixelu 9 Pro Fold koluje internetem také fotografie 45W nabíjecího adaptéru, který je mnohem zaoblenější a více odpovídá estetice Pixelů. Jestli se ho však dočkáme přímo v balení, na to si budeme muset počkat.