Pixel 9 razantně vylepší fotoaparáty. Nebude chybět ani natáčení v 8K rozlišení

Internetem kolují další informace o řadě Pixel 9 od Googlu

Tentokrát se spekulace týkají vylepšených fotoaparátů

Aktualizací projdou nejen trojice klasických zařízení, ale také skládačka Pixel Fold

Pokud jde o chytré telefony Pixel od Googlu, všechny podstatné informace se dozvídáme ještě před samotným představením. Gigantovi z Mountain View se totiž v posledních letech nedaří udržet pod pokličkou prakticky nic, tudíž všechny informace máme k dispozici s dostatečným předstihem. Jinak to podle všeho nebude ani v případě Pixelu 9, o kterém se už nyní čile spekuluje. Nový únik umožňuje nahlédnout na zásadní vylepšení snímačů fotoaparátů nadcházející řady Pixel 9 a objevily se i náznaky týkající se podpory nahrávání videa v rozlišení 8K, která se konečně dostala do aplikace Fotoaparát.

Fotoaparáty řady Pixel 9 budou ještě lepší

Mezi uživateli si Pixely získaly dobrou pověst především pro svůj fotografický hardware, nicméně pokud jde o software, už to tak slavné není. Jak informoval server Android Authority, Google přináší několik zásadních vylepšení fotoaparátu řady Pixel 9. Základní model Pixel 9 by měl oproti svému předchůdci dostat lepší širokoúhlý fotoaparát – zatímco u Pixelu 8 byl použit snímač Sony IMX386, novinka se bude pyšnit snímačem Sony IMX858. Aktualizovaný širokoúhlý fotoaparát by měl být větší a měl by být schopen zachytit kvalitnější snímky v různých situacích, především za špatných světelných podmínek.

Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL se také budou moci pochlubit novým snímačem Sony IMX858 pro teleobjektiv, širokoúhlý fotoaparát a také selfie kameru. Ta v případě základního modelu dostane také automatické ostření, po kterém uživatelé dlouho volali. Google také zachovává infračervený teploměr Melexis MLX90632 pro Pixel Pro, přestože jeho využití je omezené. Změny se netýkají pouze Pixelu 9 a Pixelu 9 Pro, ale i řady Fold. Širokoúhlý fotoaparát pro Pixel 9 Pro Fold již nebude používat snímač Sony IMX386 a bude nahrazen snímačem Samsung 3LU a selfie fotoaparát bude nyní využívat senzor Samsung 3K1. Ačkoli se to zdá jako zhoršení, lze to přičíst tomu, že skládací Pixel bude o 2 mm tenčí než původní Pixel Fold.

Kromě vylepšení hardwaru fotoaparátu dostane chystaná řada Pixel 9 do své aplikace Fotoaparát podporu nahrávání videa v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu, což by mohlo výrazně zlepšit detaily a čistotu obsahu vytvářením videí ve vysokém rozlišení. Řada Pixel 9 bude představena na akci Made by Google příští měsíc a s blížícím se datem konání akce se nejspíše ještě dočkáme dalších detailů.