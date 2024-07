Pixel 9 pózuje na videu. V téhle barvě se bude líbit především ženám

Google si letos údajně s premiérou nové generace smartphonů Pixel řádně pospíší. Zatímco minulý rok své telefony představil v říjnu, letos to stihne už 13. srpna. Google si uspíšenou premiérou vybuduje drobný náskok před novou generací iPhonů, se kterou můžeme počítat tradičně v září. S blížícím se termínem odhalení také můžeme očekávat narůstající počet úniků, přičemž jeden z nich nyní přichází z Alžírska.

O nejnovější únik se postaral informátor Hani Mohamed Bioud, který na síti X zveřejnil video vyobrazující design chystaného Pixelu 9. Záběry potvrzují mezigeneračně pozměněné křivky – rohy telefonu budou zaoblenější, to samé platí i pro modul fotoaparátu, který vymění původní obdélníkový tvar za oválný. Telefon pózuje v růžové barvě, což je kombinace, kterou jsme dosud v žádném z dosavadních úniků zatím neviděli.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg

— Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024