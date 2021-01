Velký den Samsungu je tady! Sledujte s námi online premiéru řady Galaxy S21

Už dnes v 16:00 našeho času začne další Galaxy Unpacked event, který málem mohl být jedním z nejpřekvapivějších streamů letošního roku, nicméně realita bude o poznání vlažnější, a hned vysvětlím proč. Samsungu se totiž letos (a vlastně už loni) absolutně nedařilo uhlídat úniky informací.

První neoficiální rendery Samsungu Galaxy S21, který bude dnes společně s modely S21+ a S21 Ultra představen, se na internetu objevily už 18. října loňského roku. 7. prosince se dokonce objevila fotografie prototypu nejvybavenějšího modelu a o dva dny později unikla krátká oficiální videa.

Kromě špičkové výbavy bude jedním z hlavních lákadel zcela nový design, který je dle mého jeden z nejpovedenějších, který jsem za poslední roky u smartphonů viděl. A tady vidím kámen úrazu – vzhledem k tomu, že už dnes každý ví, jak Galaxy S21 vypadá a jaké má parametry, nebude se pravděpodobně konat žádné velké překvapení. Kusy prodávané v Evropě bude pohánět nová generace procesoru Exynos 2100, který ve srovnání se Snapdragonem 888, jež bude určený pro kusy v USA, konečně působí jako rovnocenný partner.

A teď si představte, kdyby byla situace opačná a my o vzhledu telefonů nevěděli absolutně nic. Myslím si, že dnešní keynote by rázem dostala zcela nový rozměr a jihokorejský gigant by s novým telefonem opravdu překvapil.

Sledujte online přenos

Úvodní keynote můžete sledovat skrze stream na YouTube. Ve stejný čas na SMARTmania.cz najdete souhrnné články o všech novinkách. Společně s telefony bude představena vylepšená verze sluchátek Galaxy Buds Pro a dvě nové bezdrátové nabíječky. Aby těch úniků nebylo málo, na twitter účtu Mr. Techie se včera objevily kvalitní fotografie všech tří chystaných novinek.