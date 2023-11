Velká změna na obzoru: WhatsApp plánuje zavést reklamy

Populární „kecálek“ WhatsApp si pohrává s myšlenkou zavedení reklam

Ty by se mohly objevit například ve stavu či kanálech

Prozatím není jisté, kdy a jestli vůbec k integraci reklam dojde

Oblíbená komunikační aplikace WhatsApp z hlediska funkcí dohání nejen své dravé konkurenty, ale také stájové kolegy. Jednou z novinek, kterou vývojáři podle všeho plánují obohatit uživatelskou zkušenost, jsou také nepopulární reklamní sdělení. Ty by se mohly objevit hned na několika místech přímo v aplikaci a tím přispět ke zvýšení zisku mateřské společnosti Meta. Není pochyb, že mezi uživateli půjde o jeden z nejméně oblíbených přídavků, pakliže k němu nakonec dojde.

Budou na WhatsAppu reklamní sdělení?

Na tuto možnost upozornil v rozhovoru šéf WhatsAppu Will Cathcart. Integrace reklam by se měla dočkat především funkce Stav, která je obdobou Stories u Instagramu, avšak Cathcart nevyloučil ani implementaci do kanálů, které si pro změnu berou inspiraci z obdobné funkce na Telegramu. Konkrétně na dotaz brazilského webu Folhe De S.Paulo, zda bude WhatsApp nadále zdarma a bez reklam, odpověděl Cathcart následovně: „Aplikace WhatApp nebude obsahovat reklamy ve složce doručené pošty ani v prostředí pro zasílání zpráv. Kanály by mohly lidem účtovat poplatky za odběr a jejich majitelé by mohli v rámci této funkce propagovat reklamy.“

Implementace reklam není pro WhatsApp novou otázkou. Společnost se integrací komerčních sdělení zabývala už v roce 2018, avšak k tomu nakonec nedošlo především z důvodu obav, jak by na reklamy reagovali uživatelé, kteří na první místo kladou soukromí a bezpečnost. Nyní si podle všeho WhatsApp položil tuto otázku znovu a dle odpovědi samotného šéfa to nevypadá, že by měl oblíbený „kecálek“ i nyní strach z toho, že ho část uživatelů opustí.

Jestli k zavedení reklam do WhatsAppu nakonec dojde, není jisté, nicméně vzhledem k tomu, že Meta je především reklamní společností, s nejvyšší pravděpodobností se tomu populární komunikační aplikace dříve či později nevyhne.