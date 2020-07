Velká narozeninová soutěž: vyhrajte notebook a chytré hodinky od Honoru

HONOR MagicBook 14

HONOR MagicBook je ideálním společníkem na cestování, do kanceláře nebo na přednášky. Ohromí vás až 10 hodinovou výdrží baterie, kompaktními rozměry, nízkou hmotností i vysokou rychlostí. To vše dostanete za velmi přijatelnou cenu 15 990 Kč. Energii mu dodáte pomocí 65 W rychlonabíječky a za pouhých 30 minut bude váš laptop nabitý na 46 %. Dodáván je s portem USB typu C, který přenáší energii v obou směrech, takže si stejným kabelem budete moci dobít i svůj smartphone nebo chytré hodinky. Majitelé chytrých telefonů HONOR a Huawei se mohou těšit také z funkce Magic-Link 2.0, díky které propojí MagicBook se svým smartphonem, a mohou tak snadno přenášet soubory mezi zařízeními.

HONOR MagicWatch 2

Chytré hodinky MagicWatch 2 jsou skvělým parťákem při cvičení. Vybere si z celkem 15 indoor a outdoor fitness režimů a také 13 běžeckých kurzů s hlasovým naváděním v reálném čase. HONOR Magic Watch 2 jsou také navrženy pro všechny milovníky vodních sportů, kteří chtějí sledovat každý pohyb ve vodě. Zvládnou potápění až do hloubky 50 m, během plavání mohou sledovat srdeční rytmus, SWOLF, vzdálenost, spálené kalorie i rychlost. Hodinky jsou zpracované z lehké a příjemné nerezové oceli 316L, která se běžně používá jako materiál v leteckém průmyslu, takže se nemusíte obávat, že by se při aktivitách poškrábaly. Vydrží až 7 dní bez dobíjení a dostanete je za necelých 5 tisíc Kč.