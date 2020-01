Velká čínská trojka chystá vlastní AirDrop. Dočkat bychom se měli brzy

Asi nejsem sám, kdo uživatelům iPhonů závidí funkci AirDrop pro pohodlné a rychlé sdílení souborů. Nemá smysl dlouze probírat technické podrobnosti, ale ve zkratce se jedná o vychytávku, která vám umožňují velmi rychle a bez ztráty kvality posílat různá média a soubory z jednoho iPhonu na druhý v případě, že jsou oba telefonu kousek od sebe. Android dosud nemá čestnou alternativu, která by ergonomicky dokázala konkurovat řešení od Applu.

Jenže časy se mění a hned na začátku roku 2020 přišla zpráva o tom, že se velikáni z Číny (Oppo, Vivo a Xiaomi) dohodli na vylepšení sdílení obsahu mezi těmito třemi značkami. U nás je rozhodně nejznámější značka Xiaomi, ale Oppo a Vivo jsou globálně jedni z největších výrobců telefonů na světě a dopad by tedy byl větší, než se na první pohled může zdát. Pod společnost Oppo navíc patří značky jako OnePlus a Realme a společně s Vivo spadají pod BBK Electronics.

Spuštění je zřejmě za dveřmi

Značka OnePlus se v Evropě těší velké popularitě a Realme nedávno dokonce oficiálně vstoupilo na český trh. Z této zprávy budou těžit i zákazníci z Česka a implementace je zřejmě blíže, než se dříve mohlo zdát. Na našem redakčním Xiaomi Mi Note 10 jsme si všimli, že v nastavení sdílení a připojení je zpráva o tom, že možnost propojení s výše zmíněnými značkami bude již brzy umožněno.





Technologie bude využívat, stejně jako AirDrop, kombinaci Bluetooth a Wi-Fi. Rychlost přenosu by měla být zhruba 20 MB/s, ale v závislosti na vzdálenosti a dalších podmínkách by rychlost mohla být mnohem vyšší. O dalších technických parametrech nemáme další bližší informace. Pokud bude fungovat jako AirDrop, bude to skvělé oživení možností Androidu. Podle informací by se první telefony s touto technologií měli představit v lednu tohoto roku.