Vánoční „dárek“ pro Facebook. Zaplatí skoro 17 miliard za skandál s Cambridge Analytica

Tahle pokuta Metu rozhodně zabolí, navíc nejde o jediný důsledek kauzy

Rozsudek musí být ještě potvrzen federálním soudcem ze San Francisca

Pro Facebook, respektive jeho mateřskou firmu Meta, to byl jeden z největších skandálů v historii. Když v roce 2018 vyšlo najevo, že společnost Cambridge Analytica pomáhala Donaldu Trumpovi s jeho zvolením prezidentem i za využití soukromých informací z facebookových účtů bez svolení jejich majitelů, znamenalo to pro Zuckerberga a spol. vážné ohrožení. Naštěstí pro ně Facebook (na rozdíl od Cambridge Analytica) tento skandál ustál. To ovšem neznamená, že by z něj vyšel bez ztráty kytičky.

Americký soud nyní dospěl k verdiktu, podle kterého má Meta zaplatit astronomickou pokutu ve výši 725 milionů dolarů (cca 16,8 miliard korun). Měla se provinit zneužitím osobních údajů více než 87 milionů uživatelů. Nutno však dodat, že nejde o verdikt definitivní, neboť ho ještě musí potvrdit sanfranciský soud.

Celý případ popohnal vlády po celém světě, aby zpřísnily ochranu osobních údajů. Kromě toho také Facebook v minulosti souhlasil, že zaplatí 5 miliard dolarů (cca 116 miliard korun) Federální obchodní komisi a také dalších 100 milionů dolarů (cca 2,3 miliardy korun) Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států, obojí v souvislosti s ochranou osobních údajů a nakládání s nimi. Nemluvě o tom, že kauza před lety způsobila odchod mnoha uživatelů na jiné sociální sítě.