V texaské škole zastřelil 21 lidí. Pozůstalí z toho viní Metu a Activision

Pozůstalí obětí školní střelby v texaském městě Uvalde žalují Activision a Metu

Střelce údajně v jeho činu podpořila hra Call of Duty a sociální síť Instagram

„Miliony lidí na celém světě si užívají videohry, aniž by se přiklonili k hrůzným činům,“ kontruje Activision

Akční střílečky jsou trnem v oku různým skupinám aktivistů a cenzorů už dlouhá léta. Protesty se povětšinou omezují na hlasité prosazování vlastního stanoviska, nicméně občas případy dojdou až k soudu. To se stalo i v tomto případě, kdy zástupci pozůstalých po školní přestřelce v Uvalde v americkém státě Texas žalují herní vývojáře z Activision a také majitele nejpopulárnějších sociálních sítí světa Metu. Žaloba viní obě společnosti z propagace zbraní mezi mladými muži, včetně střelce z Uvalde.

Ostrá slova obžaloby

K hrůznému incidentu, při kterém přišlo o život celkem 22 osob (včetně střelce), došlo před dvěma lety, konkrétně 24. května 2022. Útočníkem byl v té době teprve osmnáctiletý Salvador Rolando Ramos, motiv jeho činu ale doposud nebyl objasněn.

Žaloba tvrdí, že obě společnosti „střelce vědomě seznámily se zbraní, naučily ho vnímat ji jako řešení jeho problémů a vycvičily ho k jejímu používání“. Jde o typ žaloby, kterou jsme v minulosti viděli neúspěšně vznášet na videoherní společnosti již mnohokrát. Stížnost byla podána u losangeleského vrchního soudu jménem přibližně 45 rodinných příslušníků. Jak je uvedeno v žalobě, rodiny obviňují společnosti Activision a Meta z toho, že vychovávají mladé muže a vedou je k násilným činům.

V žalobě se dále uvádí, že střelec hrál hru Call of Duty jako posedlý, rozvíjel své střelecké dovednosti a získával odměny, které jsou dostupné až po značné časové investici. Tvrdí také, že ve hře je dostupná pistole AR-15, která byla použita při střelbě. Žaloba zároveň zastává tvrzení, že střelec byl pod vlivem explicitního, agresivního marketingu na Instagramu, na kterém je možné najít stovky obrázků ukazujících a uctívajících vzrušení z boje.

„Společnosti jako Instagram a Activision dělají víc než jen to, že umožňují společnostem vyrábějícím zbraně oslovit spotřebitele – podporují a šíří násilí mezi dospívajícími, kteří se potýkají s problémy,“ napsal Josh Koskoff, právní zástupce rodin z Uvalde. „Instagram by měl přestat umožňovat firmám vyrábějícím zbraně marketing zbraní AR-15 pro děti a Activision by měl přestat cvičit a navykat děti zabíjet. Je to tak jednoduché.“ Koskoff již dříve získal od výrobce zbraní Remington vyrovnání ve výši 73 milionů dolarů pro rodiny obětí střelby ve škole Sandy Hook.

„Miliony lidí hrají hry a nestřílejí se,“ argumentuje Activision

V prohlášení poskytnutém serveru The Verge vedoucí oddělení firemní komunikace společnosti Activision Delaney Simmonsová píše: „Miliony lidí na celém světě si užívají videohry, aniž by se uchýlili k hrůzným činům.“ Nakolik se Call of Duty či Instagram podílely na školním masakru v Uvalde, tak nejspíše určí až soud.

Je škoda, že podobné aktivity nevyvíjí právníci a pozůstalí také proti zákonům, které regulují držení zbraní. To je ve Spojených státech součástí ústavy, nicméně každý ze států unie k regulaci přistupuje podle vlastních pravidel a nejsou výjimky ani případy, kdy povinné bezpečnostní prověrky selhaly a umožnily prodej zbraně v minulosti trestanému člověku. Žalovat videoherní společnosti či technologické giganty je nicméně podle pozůstalých patrně schůdnější cesta než snaha omezit držení zbraní.