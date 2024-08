V Samsungu zřejmě budou padat hlavy. Vedení kritizuje nastolený trend kopírování Applu

Ne všem se současný designový směr Samsungu zamlouvá

Mezi nejhlasitější kritiky patří výkonný předseda představenstva Jay Y. Lee

Ten údajně přijal opatření, aby se něco podobného už neopakovalo

Při pohledu na některé z nejnovějších produktů od Samsungu, jako jsou chytré hodinky Galaxy Watch Ultra či sluchátka Galaxy Buds 3 Pro se jen stěží lze ubránit dojmu, že se inženýři ze Soulu neinspirovali za Pacifickým oceánem. Jejich designové provedení totiž možná až příliš připomíná konkurenční produkty od Applu, kterými jsou Apple Watch Ultra a AirPods Pro. Na tom by v zásadě nebylo nic až tak špatného, ostatně Apple v designu udává trendy už delší dobu (i když se nám to ne vždy líbí), ovšem největší konkurent by přeci jen mohl být o něco málo originálnější.

„Nechceme kopírovat Apple,“ zní z představenstva

To si podle informací insidera ze Samsungu myslí také někteří vysoce postavení lidé uvnitř společnosti. Konkrétně údajně výkonný předseda představenstva společnosti Samsung Electronics Jay Y. Lee nebyl nijak nadšený z nejnovějších produktů, vyjádřil své obavy z napodobování chování v mobilní divizi a dokonce přijal některá (zatím nepojmenovaná) opatření proti šéfovi mobilní divize TM Rohovi. Po kontroverzi ohledně plagiátorství designu a problémů s kvalitou, které byly vydány minulý měsíc, zasáhl sám předseda a atmosféra ve společnosti je nyní na bodu mrazu.

Lee zřejmě požádal o změnu plánů mobilní divize do budoucna, pravděpodobně proto, aby se něco podobného v budoucnu už neopakovalo. To vše je pozoruhodné zejména s ohledem na skutečnost, že korejská média popisují předsedu představenstva společnosti Samsung jako člověka mírné povahy, který se jen tak nerozčílí. Je otázkou, jak se zásah předsedy představenstva projeví na budoucnosti mobilní divize Samsungu.

Řada hodinek Samsung Galaxy Watch se až do minulého měsíce pyšnila kulatým pouzdrem, který byl pro korejskou společnost typický, nicméně nový vzhled hodinek Watch Ultra rozhodně více připomíná konkurenční produkt. Buds 3 jsou poté vůbec první sluchátka Samsung s nožičkami, což je konstrukce, kterou před mnoha lety poprvé použil Apple u původních sluchátek AirPods. Tento design převzala řada dalších společností, nicméně v případě Samsungu je to poměrně šokující, neboť si u svých sluchátek vždy zakládal na vlastním designu.