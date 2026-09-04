Usnadní každodenní činnosti: Electrolux přivezl na veletrh IFA vysavače a praktické spotřebiče

- Electrolux představil na berlínském veletrhu celou plejádu nových spotřebičů
- Jedním z hlavních hřebů je šikovná domácí pec na pizzu, kterou připravíte za zhruba 150 sekund
- O úklid se poté postará nový robotický vysavač s výškou pod 8 cm
Švédská společnost Electrolux je etablovaným výrobcem domácích spotřebičů, přičemž na svém kontě má i několik prvenství – věděli jste, že vůbec první vysavač pro domácí použití nesl právě logo Electrolux? Tím ale firma neskončila, právě naopak. Na letošní veletrh IFA přivezla společnost hned několik domácích spotřebičů a inovací v péči o podlahy, které vycházejí ze skandinávského designu a principů zaměřených na běžné potřeby uživatelů. Nechybí ani trouby, varné desky, chladničky, myčky nádobí a odsavače par, které umí zpříjemnit každodenní činnosti.
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Domácí pizza snadno a rychle
Hlavní novinkou je pizza pec 3 v 1 s funkcí Air Fry, která kombinuje volně stojící pec na pizzu, horkovzdušnou fritézu a horkovzdušnou troubu v jednom prostorově úsporném spotřebiči. Pizza pec využívá horního a spodního ohřevu, dosahuje teploty až 380 °C a zvládne upéct chutnou a dokonale křupavou pizzu za přibližně 2,5 minuty. Má objem 13 litrů a umožňuje připravit pizzu o průměru až 30 cm. Dvě průhledná okénka mezitím umožňují sledování procesu přípravy, díky čemuž nedochází ke zbytečným tepelným ztrátám.
Pro Electrolux jsou důležité také technologie, které jsou součástí jejich produktů. Vrcholný model řady trub Electrolux 900 ProAssist SteamPro je vybaven chytrými funkcemi, které se mohou průběžně rozšiřovat. Díky bezdrátovým aktualizacím OTA do trouby přibývají nové funkce a inovace v oblasti vaření, takže její možnosti lze postupně rozšiřovat i po zakoupení. Funkce AI TasteAssist je dostupná v aplikaci Electrolux a analyzuje prvky nahraného online receptu, jako je teplota, čas přípravy nebo předehřev, a následně navrhne vhodná nastavení pro parní troubu.
Technologie CamCook využívá vestavěnou kameru a umělou inteligenci, jež předem rozpozná zvolenou škálu pokrmů a pro každý z nich navrhne optimální nastavení. Postupem času se navíc učí priority uživatele. U uložených receptů si dokáže zapamatovat jeho preference a při dalším vaření navrhne stejné předvolby pro konzistentní výsledky, například oblíbenou míru opečení. Model 900 ProAssist SteamPro také podporuje vaření v páře či vaření metodou sous-vide. Další model této řady s názvem 700 MealAssist SteamCrisp přináší výhody páry do každodenního vaření. Při přípravě pokrmů pára zachová přirozenou šťavnatost masa a ryby činí až o 20 % křehčími ve srovnání s přípravou bez použití páry.
Novinkou na veletrhu IFA 2026 je také ultratenký robotický vysavač Electrolux 800 Plus UltraReach. Jeho provedení taktéž respektuje minimalistický skandinávský design a vyznačuje se matným povrchem, elegantními kovovými detaily a jemnými látkovými prvky. S výškou jen 7,89 cm se jednoduše dostane pod pohovky a další nízký nábytek a může tak uklízet i místa, jež jsou obvykle hůře dostupná. Robot dokáže vysávat, vytírat i sám se vysušit a poskytuje až o 40 % vyšší sací výkon a až o 100 % vyšší účinnost sběru velkých nečistot.
Vysavač lze ovládat pomocí aplikace Electrolux, která má velmi snadné a intuitivní používání. Uživatelé si mohou přizpůsobit jednotlivé místnosti, zóny i úklidové plány několika jednoduchými dotyky, nebo si mohou nastavit vlastní rutinu a nechat robota postarat se o zbytek. Důraz Electrolux kladl také na ochranu soukromí – vysavač nenahrává zvuk a obrazová data získaná vestavěnou kamerou využívá pouze k orientaci v prostoru a zajištění pokročilých funkcí, jako je rozpoznávání překážek či efektivní plánování úklidu. Veškeré zpracování probíhá lokálně přímo v zařízení. Ceny a dostupnost oznámí Electrolux později.