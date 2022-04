Unikátní technologie, nevysvětlitelné jevy a zdravotní následky. Vládní dokumenty o UFO šokují

Deník The Sun získal 1 500 stran dokumentů Pentagonu týkajících se programu zkoumajícího UFO

Jde o další ze série odtajněných materiálů, které se od roku 2020 dostávají na veřejnost

Soubor dokumentů obsahuje seriózní zprávy, i pavědecké „studie“

Jak jsme vás již informovali, americké verzi britského bulvárního deníku The Sun se povedlo na základě zákona o otevřeném přístupu k informacím získat od americké vojenské rozvědky DIA více než 1 500 stran dokumentů týkajících se UFO a dalších nevysvětlených fenoménů. Deník o informace požádal již hned v roce 2017, když vyšla najevo existence Programu pokročilé identifikace hrozeb pro letectví (AATIP). O programu tehdy informoval jeho bývalý šéf, whistleblower a někdejší vojenský zpravodajec Luis Elizondo. Dokumenty však byly zveřejněny až začátkem dubna, tedy po více než čtyřech letech.

The Sun zatím zveřejnil jen prvotní informace o dokumentech a podrobněji se věnoval jen několika z nich, o nichž bude řeč níže. Orientovat se v takto rozsáhlém souboru všemožných studií, zpráv i korespondence z nejrůznějších zdrojů, je totiž pochopitelně náročné a lze očekávat, že informace budou zveřejňovány postupně. Přesto je už teď o čem psát, protože i dosud zveřejněné části obsahují poměrně šokující obsah.

Původ dokumentů: dá se jim věřit?

Hned na úvod se sluší říct, že nemáme k dispozici zdrojová data, a kromě několika screenshotů publikovaných The Sun jsme odkázáni na tvrzení redaktorů tohoto webu. Není také jasné, nakolik jednotlivým obsaženým dokumentům Pentagon přikládal význam a pokoušel se je ověřovat. Některé věci totiž zní jako námět k béčkovému sci-fi, nikoliv vládní dokumenty.

Loni zveřejněný devítistránkový report pro americký Kongres obsahuje jen prokazatelné skutečnosti podložené zdokumentovanými svědectvími, nahrávkami a podobně, a snaží se spíše vytvořit jakýsi racionální rámec, v němž neidentifikované vzdušné jevy (termín UFO byl opuštěn ve prospěch zkratky UAP – Unidentified Aerial Phenomena) katalogizovat a pokoušet se je objasňovat. Tento balík dokumentů je proti tomu zřejmě výrazně méně organizovaný a obsahuje např. i informace od nevládních neziskovek, byť vytvořené pro DIA.

Je tak na místě brát předkládané poznatky s rezervou. Na druhou stranu DIA některé části cenzurovala jako důvěrné či obsahující osobní informace, takže asi některým dokumentům Pentagon význam přikládá.

Děsivé důsledky pro lidské zdraví

Jednoznačně nejzajímavější částí dosud zveřejněných dokumentů je zpráva z března 2010 nazvaná „Anomální akutní a subakutní vlivy na lidské tkáně“. Studie vytvořená pro DIA uvádí širokou paletu zdravotních komplikací spojených údajně s kontakty s UAP. Vycházet by měla ze 42 zdravotních zpráv a 300 obdobných „nepublikovaných“ případů.

Podle autorů zprávy jde o zranění způsobená vystavením zejména létajícím strojům, a to zpravidla při kontaktu z blízké vzdálenosti. Zmiňované následky zahrnují poškození mozku, podráždění nervového systému, nebo radiační popáleniny. Tato zranění by měla souviset s elektromagnetickým zářením a s „energetickými hnacími systémy“. Za zmínku stojí, že o tomto typu zranění mluvil ještě před zveřejněním dokumentů zmiňovaný Luis Elizondo, který se o nich prý dozvěděl přímo od poškozených pilotů.

Dle zprávy existuje dostatek „přesně zaznamenaných událostí a souvisejících zdravotních dat“ podporujících hypotézu, že jde o jakési pokročilé systémy, které „nejsou Spojenými státy zcela pochopeny“. Závěr pak zní, že vysvětlení zdravotních problémů nevyžaduje „alternativní biofyziku“, ale ukazuje na existenci „nekonvenčních a pokročilých energetických systémů.“ Tyto technologie by přitom prý mohly představovat „hrozbu americkým zájmům“.

„Užitečná databáze“, nebo soubor pohádek?

Pokud vám už toto přijde poněkud přitažené za vlasy, jistě vás zaujme příloha dokumentu. Tu tvoří jakýsi přehled údajných biologických efektů na pozorovatele UFO, a to mezi roky 1873 až 1994. Seznam je v dokumentu označen jako „užitečná databáze“ a stojí za ním americká neziskovka MUFON zabývající se výzkumem pozorování UFO. V této oblasti sice jde o jednu z nejstarších, největších a řekněme nejserióznějších organizací, avšak pochopitelně se nevyhnula i všemožným obviněním. Podle kritiků jde o pavědu a členové organizace nejsou vědci, případně předkládají zcela nevědecké teorie.

Neziskovkou zaznamenané vlivy jsou každopádně rozděleny do více než 50 kategorií. Část je poměrně normální, např. bolesti hlavy, podráždění očí, dehydratace, různé vyrážky, dezorientace, střevní problémy a podobně. Některé v seznamu uváděné věci jsou však naprosto bizarní. Jeden příklad za všechny: nevysvětlená těhotenství. Za zmínku stojí ale i vibrující zuby, domnělé pozastavení času, vnímaná teleportace, noční můry, nebo také… smrt. Odkud organizace své informace sahající do 19. století bere, není úplně jasné.

Systematika pro pozorování duchů, elfů a mimozemšťanů? Žádný problém!

Jakkoliv obtížně uvěřitelné jsou výše uvedené informace, ještě bizarnější je možná obsah dalšího dokumentu. Ten se snaží vytvořit systematiku a určitou kategorizaci pozorování anomálních jevů. To ještě nezní tak divně, ovšem jen než se podíváme na samotné řazení.

Například kategorie pro „anomální chování“ označená AN, obsahuje ve své první skupině AN1 ještě poměrně normální záležitosti s „trvajícím fyzickým následkem“, jako jsou „nevysvětlené exploze“ či „amorfní světla“. Skupina AN2 obsahuje kruhy v obilí a poltergeisty, ovšem pravá přehlídka kuriozit začíná od skupiny AN3. Ta patří „anomáliím spojeným s entitami“, jako jsou například duchové, elfové, yeti, či „mýtické a legendární entity“. Skupina AN4 je pak vyhrazena pro interakce s těmito entitami, které vedly k zážitkům blízkým smrti, náboženským zázrakům, vizím a „mimotělním zážitkům“. Poslední sekce AN5 pak už náleží zejména zraněním a úmrtím (jako příklad je uváděno samovznícení), ale také zázračným uzdravením plynoucím z paranormálních zážitků.

Takto by se dalo pokračovat i u dalších kategorií. Kupříkladu skupina CE4 označuje únos UFO, do FB5 bychom zase zařadili průlety UFO s následky v podobě zranění či smrti. Obsah tohoto dokumentu je už skutečně úplně mimo měřítka racionality a je nám záhadou, jak se do vládních dokumentů dostal.

Dopis od senátora a další zajímavosti

Tímto jsme vyčerpali ty nejzajímavější zatím zveřejněné dokumenty. The Sun ale publikoval také dopis někdejšího amerického senátora Harryho Reida, kterým DIA vyzýval k umístění programu do utajeného režimu. Reid přitom nebyl žádný řadový senátor, několik let vedl demokratickou většinu v senátu, takže i tento dokument stojí za zmínku.

Senátor Reid v dopise z roku 2009 píše, že od začátku Programu pokročilé identifikace hrozeb pro letectví (AATIP) došlo k významnému progresu v identifikaci několika „vysoce citlivých, nekonvenčních, s letectvím souvisejících poznatků“. V dopise jako důvod pro požadované utajení uvádí, že vzhledem k současné míře úspěchů brzy zřejmě dojde k technologickým průlomům, které bude třeba chránit. Jako příklad studovaných záležitostí zmiňuje třeba nekonvenční materiály, pokročilé pohony, zbraňové systémy a vliv na člověka. DIA požadavek senátora dle dostupných informací odmítla.

Co dalšího soubor 1500 stran dokumentů obsahuje, zatím nevíme. Dokumenty se zjevně pohybují v rozmezí poněkud fantasmagorických materiálu od neziskovek, přes korespondenci s vysoce postavenými politiky, až po informace o veřejných zakázkách. The Sun zmiňuje například zakázku za 12 milionů dolarů. Jediným účastníkem tendru byla společnost Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BLASS), která dle zadání měla vypracovat studii o „hrozbách pokročilých leteckých zbraní, od současnosti s výhledem na dalších 4O let“.

Závěr

Zveřejněné dokumenty představují jen menší část z celkového balíku získaného deníkem The Sun. Je tak náročné z nich vyvozovat nějaké závěry. Můžeme asi ale říci, že jde o mix zjevných nesmyslů a relevantních informací týkajících se amerického obranného výzkumu.

Je otázka, jak a proč se do souboru dokumentů týkajících se programu AATIP dostaly klasifikační tabulky na elfy. Jde zkrátka o archiv veškerých dokumentů, co DIA třeba i nevyžádaně obdržela? Nebo se americká vojenská rozvědka rozhodla pokusit se získat informace z co nejvíce zdrojů, včetně těch ne zcela seriózních? Na to ze zatím dostupných dat prostě nelze jednoznačně odpovědět. Vzhledem k nesourodé povaze dokumentů bychom se však asi spíše klonili k tomu, že britskému bulváru bylo poskytnuto tak nějak vše, co „leželo v šuplíku“ DIA.