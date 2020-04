Americká armáda zveřejnila záběry UFO. Podle kritiků jde jen o zlomek materiálů

Ministerstvo obrany USA nečekaně zveřejnilo trojici krátkých videí, která zachycují UFO – tedy neidentifikovaný létající předmět. Jedno z videí pochází z roku 2004, další dvě pak z ledna 2015.

Videa samotná ale nejsou na veřejnosti poprvé, zveřejněna byla již v minulých letech. Tehdy šlo ale o neoficiální únik informací, byť námořnictvo později jejich pravost potvrdilo. Oficiální znovuvydání bylo odůvodněno tím, že chce Pentagon „objasnit jakékoliv chybné představy o tom, zda jsou záběry pravé, a jestli jich existuje více“. Trochu zvláštní je nicméně načasování. Vzhledem k současné zdravotní situaci nelze mluvit o tom, že by existoval mediální či jiný tlak na publikaci těchto videí.

Videa zachycují objekty zaznamenané infračervenými kamerami letadel. Pohybují se velmi rychle a prudce mění směr. Na jednom videu je slyšet americký voják spekulující, že jde o dron. Jak ale v roce 2017 jeden z pilotů řekl CNN, pohyb byl prý extrémně rychlý a prudký, jako „pingpongový míček odrážející se od zdi“. Podle pilota pak úkaz během dvou vteřin zmizel v dáli.

Co tehdy vojáci natočili, dosud nikdo neví. Pentagon v rámci tajného projektu mezi lety 2007 až 2012 vyšetřoval setkání s neznámými létajícími objekty. Závěry však nikdy nebyly publikovány a program byl ukončen s tím, že jsou finanční prostředky třeba na jiných místech.

Někdejší šéf tohoto projektu Luis Elizondo na protest proti tajnostem okolo vyšetřování těchto jevů rezignoval na své funkce na ministerstvu obrany. Podle něj tyto létající objekty vykazují charakteristiky, které neodpovídají vybavení americké armády, ani vybavení cizích armád, o nichž USA vědí. V roce 2017 dokonce v jednom rozhovoru prohlásil, že si myslí, že jsou zde „velmi přesvědčivé důkazy, že nemusíme být sami“.

Námořnictvo, jehož piloti do styku s těmito jevy přišli, vydalo loni speciální pravidla instruující vojáky k nahlašování těchto jevů. Pravidla nicméně tyto objekty označují jako UAP – Unidentified Aerial Phenomena (neidentifikované vzdušné jevy). Důvodem pro nepoužití zažitého UFO je zřejmě obava z toho, že by se vojáci báli tato hlášení vytvářet. Termín UFO totiž kvůli populární kultuře mnozí automaticky spojují s mimozemskými technologiemi.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020