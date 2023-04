Umělou inteligenci od Googlu čeká zásadní vylepšení. Bard přepne na jiný jazykový model

Bard je zatím ve srovnání s ChatGPT pozadu, šéf Googlu v tom ale vidí výhodu

V rukách má údajně výkonnější jazykový model

Souboj umělých inteligencí nebere konce. Přestože se někteří lidé nebo dokonce celé státy snaží jejich vliv omezovat, jejich tvůrci zatím nepřestávají investovat do vývoje a do zlepšování jejich schopností. Co se týče konverzačních AI botů, v současné době je lídrem služba ChatGPT, na kterou vsází i Microsoft ve svém vyhledávači Bing. Pozadu nechce zůstat ani nedávno spuštěný chatbot Bard od Googlu, který nicméně v současné podobě zaostává – není globálně dostupný a ani jeho schopnosti nejsou tak široké. Brzy by si ale měl výrazně polepšit.

Google Bard využívá vlastního jazykového modelu LaMDA, který byl podle Googlu vycvičen na 137 miliardách parametrů. Šéf Googlu Sundar Pichai nicméně v podcastu The New York Times Hard Fork prozradil, že LaMDA bude brzy nahrazena výkonnějším jazykovým modelem PaLM, jehož výukové materiály čítaly 540 miliard parametrů. Díky tomu by měl Bard nabídnout širší znalosti a rozmanitější odpovědi než v současnosti.

Google si zatím nedělá starosti s tím, že konkurence je o pár kroků napřed, naopak bere počáteční nasazení modelu LaMDA jako výhodu – je méně náročnější na výkon, a i přesto dokáže nasbírat od uživatelů ohromné množství zpětné vazby. Google chce nejprve na těchto datech provádět analýzu bezpečnosti a kvality, a teprve poté jít do světa se schopnějším modelem. Šéf Googlu tvrdí, že není důležitý být první, ale dělat věcí správně.