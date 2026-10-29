Umělá inteligence prý vyvrátila klíčovou hypotézu z roku 1999, její správnost teď prověřují i vědci, kteří ji vymysleli

- OpenAI oznámila tři objevy z matematiky, informatiky a fyziky, jejichž nezávislé ověření teprve začíná
- Každý výsledek míří k odborníkům jinou cestou: matematika rovnou na GitHub, informatika s dohledem skupiny, fyzika nejdřív k vybraným expertům
- Nezávislý matematický panel AGMAI přitom o den dříve nedoporučil praxi, kdy firmy předem vybírají lidi, kteří dostanou výsledky první
OpenAI oznámila tři další objevy z matematiky, informatiky a fyziky, které podle ní vyřešil interní model. Tentokrát k nim firma přizvala externí odborníky, kteří mají výsledky zkontrolovat a vysvětlit. Právě takový postup ale o den dříve nedoporučil nezávislý matematický panel AGMAI.
Hypotéza, na které stojí stovky článků
Exponenciální hypotéza času, zkráceně ETH, vznikla v roce 1999 a tvrdí, že logickou úlohu 3-SAT nelze řešit v subexponenciálním čase. Obor ji dlouho bral skoro jako hotovou věc, a stojí na ní proto stovky odborných článků o tom, že jiné úlohy se rychle řešit nedají.
Podle OpenAI její model našel deterministický algoritmus, který přesně spočítá řešení logických formulí s pevně omezenou délkou klauzulí v subexponenciálním čase a polynomiálním prostoru. Případ 3-SAT tím hypotézu vyvrací. Zápis i formální důkaz v jazyce Lean jsou veřejně na GitHubu.
Do praxe se to hned nepromítne, protože subexponenciální čas může být pořád obrovský, a otázku P versus NP výsledek neřeší.
Kdo to bude prověřovat
Výsledek zkoumá skupina, ve které jsou Russell Impagliazzo a Ramamohan Paturi z Kalifornské univerzity v San Diegu, tedy dva z autorů původní hypotézy, a Ryan Williams z MIT. V otevřeném dopise zdůraznili, že jejich účast není certifikací výsledku. Podle Williamse navíc nepodepsali žádnou dohodu o mlčenlivosti a za práci nedostanou zaplaceno.
Fyzikální skupinu vede nositel Nobelovy ceny David Gross, členy jsou Michael Douglas, Arthur Jaffe, Igor Klebanov a Nikita Nekrasov. Řeší důkaz existence některých kvantových teorií pole ve čtyřech rozměrech, mezi nimi kvantové chromodynamiky. Materiály zatím nejsou zveřejněné celé, protože skupina chce podle The Next Web nejdřív sepsat vlastní text.
Spor o to, kdo smí výsledky vidět první
V matematice firma na radu externích odborníků zveřejnila důkaz domněnky o lokálním vyhlazování vln přímo, bez dohlížející skupiny. Podle OpenAI z něj plyne i Kakeyova domněnka, kterou ve třech rozměrech vyřešili v roce 2025 Hong Wang a Joshua Zahl, a Wang za to mimo jiné letos dostala Fieldsovu medaili.
Přístup s vybranými expertními skupinami ovšem zpochybnil panel AGMAI, který sídlí při Institute for Advanced Study a vznikl po oslovení od OpenAI, ale funguje nezávisle. V textu z 25. října firmám radí předem neurčovat matematiky, kteří výsledky dostanou a představí komunitě, protože to vede k nerovnému přístupu, vypůjčené reputaci a zaujatému výběru. Místo toho navrhuje vědecké repozitáře mimo kontrolu firmy, formální důkazy a informace o výběru problémů.
Firma připouští, že postup může mít vlastní problémy. Autoři dopisu k ETH zároveň komunitě kladou tři otázky: kdo má dostat výsledky od AI dřív, jak ocenit ty, kdo to kontrolují a vysvětlují, a jak podpořit studenty.