Ubisoft chystá nadupanou tiskovku. Dočkáme se nového Prince of Persia?

Společnost Ubisoft prý nyní usilovně připravuje obsáhlou prezentaci, na které by měla poodhalit celou řadu chystaných titulů. Informaci s odvoláním na několik nejmenovaných zdrojů přinesl důvěryhodný novinář Tom Henderson.

Tiskovou konferenci chtěl francouzský herní vydavatel údajně odvysílat ještě před tradičním červnovým termínem, avšak s ohledem na současné dění ve světě mohlo dojít k mírnému odkladu. Důvodem k dřívějšímu vysílání měla být snaha vyhnout se informační smršti konkurenčních titulů, které se během června (obvykle v souvislosti s herním veletrhem E3) ucházejí o pozornost hráčů ze všech stran. Podle Hendersona bychom se měli v nejbližší době dočkat informací až o dvaceti hrách, přičemž o existenci některých se dozvíme vůbec poprvé, zatímco jiné se pochlubí například čerstvou ukázkou či datem vydání.

Skull & Bones

Na řadu by mohlo přijít například pirátské dobrodružství Skull & Bones. Po všech stránkách problematický a mnohokrát odložený projekt nedávno otevřel registraci do veřejného testování a optimistická vyjádření tvůrců naznačují, že letitému čekání by mohl být brzy konec. Vydání se s trochou štěstí dočkáme už letos, s čímž pochopitelně souvisí i přísun nových informací.

Avatar na scéně

S vydáním do března příštího roku se počítá také v případě Avatar: Frontiers of Pandora. Ze hry jsme zatím viděli jedinou pořádnou ukázku, ale podle Hendersona už existuje nový trailer, který pouze čeká na premiéru.

V Québecu mají napilno

Henderson dále zmiňuje druhý díl antické akce Immortals Fenyx Rising. První patrně zaznamenal dostatečný komerční úspěch, díky němuž si vysloužil pokračování, které údajně vzniká ve studiu Ubisoft Québec.

A právě v Québecu se souběžně pracuje na novém dílu ságy Assassin’s Creed s kódovým označením Rift. Původně mělo jít o rozšíření předloňské Valhally, ale s ohledem na zdlouhavý vývoj plnohodnotného pokračování se jej tvůrci rozhodli přetavit ve svébytný titul. V tuto chvíli se počítá s vydáním v první polovině příštího roku.

Návrat Prince

Podle Hendersona se schyluje k jednomu velkému hernímu návratu. Ve studiu Ubisoft Montpellier se totiž údajně pracuje na pokračování legendární série Prince of Persia. Dle dostupných informací půjde o 2,5D hru s inspirací v povedené plošinovce Ori. V Ubisoftu nadále vzniká také remake dílu Sands of Time, který byl však vinou neuspokojivé kvality několikrát odložen a patrně prochází výraznými úpravami.

Ve vývoji je také pokračování závodní série The Crew, která se vyznačuje rozlehlým otevřeným světem. Projekt s kódovým označením Orlando slibuje kompletně přepracovaný jízdní model a k jeho oznámení by mohlo dojít ještě letos.