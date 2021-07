Ze hry Assassin’s Creed se má v budoucnu stát platforma. Obsah do ní bude přibývat průběžně

Informační úniky provázejí sérii Assassin’s Creed snad odnepaměti. A nejinak je tomu v případě pokračování, které v současnosti vzniká ve dvou studiích Ubisoftu – v Montrealu a Quebecu. S informací jako první přišel uznávaný novinář Jason Schreier z Bloombergu s odvoláním na nejmenované zdroje uvnitř francouzského vydavatele. Vývoj titulu s kódovým označením Assassin’s Creed Infinity vzápětí potvrdil sám Ubisoft na oficiálním blogu.

Hlavní novinkou má být zvýšený důraz na tzv. live service prvky. Z připravované hry by se tak měla stát jakási služba či platforma, pod kterou budou vycházet všechny budoucí příběhy (ať už velké či menší) ze světa Assassin’s Creed. Podle Schreiera by se z Infinity měla stát masivní online platforma, která se bude postupem času měnit a rozvíjet.

Hned po vydání by měla hra, která je teprve na počátku vývoje, nabídnout vícero historických kulis, přičemž další by měly přibývat v následujících měsících a letech. V příspěvku na Twitteru pak Schreier doplnil, že pokud Ubisoft celý projekt nakonec z nějakého důvodu nezruší, dočkáme se jej nejdříve kolem roku 2024.

Zmíněná studia se ve vývoji her střídala (Odyssey vznikalo primárně v Quebecu, zatímco Valhalla v Montrealu), na vývoji nového dílu se však budou podílet stejnou měrou, ovšem se vlastními výkonnými producenty a kreativními řediteli (jedním z nich je např. Clint Hocking, který stál u zrodu série Splinter Cell a naposledy pomohl přivést na svět Watch Dogs: Legion).

Po zveřejnění zprávy zavládlo mezi fanoušky spíše zklamání. Některým z nich totiž dlouhodobě vadí, že sérií stále citelněji prostupují RPG prvky, vytrácí se z ní parkur i prostředí historických metropolí. Terčem kritiky je také díl od dílu rostoucí velikost herního světa i obsahu, který pro mnohé hráče přestává být stravitelný.

Navzdory tomu však Ubisoft slaví s Assassin’s Creed velké úspěchy. Nejnovější díly (Odyssey či Valhalla) se těší značnému hráčskému zájmu, což se odráží i ve finančních výsledcích. Například loňské Valhalle se daří natolik, že nad rámec původních plánů dostane další stažitelný obsah.

Jak by taková platforma mohla vypadat, naznačil novinář Tom Phillips, který na Twitteru sdílel obrázek z Assassin’s Creed Unity, jenž mj. nabízel krátké příběhy z různých událostí napříč dějinami. Přinese Infinity něco podobného, akorát ve větším měřítku?

AC getting a live service platform which future games slot into seems… a pretty natural evolution at this point? I finished Odyssey but happily kept playing it until Valhalla came out. I finished Valhalla and am still playing now and there's a second year of that coming.

— Tom Phillips (@tomphillipsEG) July 7, 2021