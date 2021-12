Assassin’s Creed Valhalla dostane obří příběhové DLC. Půjde o největší rozšíření v historii série

Ubisoft nedává své nejznámější značce vydechnout. Do Assassin’s Creed Valhalla dorazí 10. března příštího roku rozsáhlé příběhové rozšíření s názvem Dawn of Ragnarök, které slibuje přes 30 hodin nového obsahu. V dalším chystaném DLC se pak hlavní postava Eivor střetne s jinou ikonickou postavou série – Kassandrou z předchozího dílu s podtitulem Odyssey.

Dawn of Ragnarök

Dawn of Ragnarök se dle dostupných informací tváří jako největší rozšíření v historii série, čemuž odpovídá i nezvykle vysoká cena, kterou Ubisoft nastavil na 1 000 korun. Pro srovnání – jde o stejný peníz, za který si hráči mohli pořídit celý předcházející season pass s rozšířeními Wrath of the Druids a The Siege of Paris. Už jen tato skutečnost naznačuje, že tentokrát bychom mohli mít co do činění s rozšířením, které nebude skoupé na obsah.

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök - Cinematic World Premiere Trailer

Hrozba z říše ohně

Hlavní hrdinka (potažmo hrdina, v závislosti na vaší volbě) Eivor musí čelit hrozbě nesmrtelného obra Surtra z ohnivé říše Múspellheim. Přídavek by měl podle vývojářů z Ubisoft Sofia nabídnout přes třicet hodin nového obsahu, který bude rozprostřen napříč říšemi severské mytologie s třetinovou rozlohou ve srovnání s masivní mapou Anglie ze základní hry.

Součástí herní mapy bude také rozlehlá trpasličí říše Svártálfheim. Podle tvůrců bylo nové prostředí navrženo tak, aby hráče intenzivněji podněcovalo k prozkoumávání a objevování nového obsahu. Herní svět je popisován jako hřiště, kde na hráče ve srovnání se základní hrou čeká podstatně odlišný zážitek.

Nečekaná setkání

Zatímco na výpravu do hlubin severské mytologie si hráči ještě několik měsíců počkají, již od dnešního dne se mohou pustit do nevšedního bezplatného rozšíření, v němž – podle vývojářů vůbec poprvé v sérii – dojde na propojení dvou postav z odlišných dílů série. Ve dvou speciálních misích budeme svědky setkání Eivora a Kassandry, přičemž jedna mise bude dostupná ve Valhalle, jedna v Odyssey.

Jedná se o první vlaštovku z iniciativy Assassin’s Creed Crossover Stories, jejímž prostřednictvím se budou setkávat protagonisté z odlišných dílů série i v budoucnu.