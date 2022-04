Twitter konečně dostane dlouho očekávanou funkci. Přístup k ní budou mít jen vyvolení

Jestli oblíbené sociální síti Twitter něco zoufale chybí, je to tlačítko umožňující editaci příspěvku. Mikroblogovací služba za celou dobu své existence návrhy na integraci této funkce odmítá, což staví její uživatele do nelichotivé pozice. Pokud totiž ve svém příspěvku uděláte chybu, máte dvě možnosti: buďto tweet nenávratně smažete a napíšete znovu (čímž přijdete o všechny reakce), nebo nad omylem mávnete rukou.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022