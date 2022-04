Tohle není apríl! Elon Musk se za 3 miliardy dolarů stal největším akcionářem Twitteru

Jeden z nejbohatších lidí na planetě, Elon Musk, vyrazil na nákupy. Jeho cílem se stala populární sociální síť Twitter, kam přispívají nejen miliony lidí po celém světě, ale oblíbil si jí také sám excentrický miliardář. Podle formulářů podaných u komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států získal Musk 9,2% podíl v Twitteru, což z něj učinilo největšího akcionáře této sociální sítě. V reakci na zprávu vyletěly akcie Twitteru o zhruba 25 procent.

Musk veřejně neuvedl, kolik za tento podíl zaplatil, nicméně podle cen, za kterých zavřela burza obchodování v pátek se jednalo o cenu přibližně 2,9 miliardy dolarů (cca 45 miliard korun), přičemž s pondělním růstem akcií má nyní jeho podíl hodnotu přibližně 3,5 miliardy dolarů (cca 68 miliard korun).

Jaké má Elon Musk s Twitterem plány není pro tuto chvíli jasné, nicméně v minulosti patřil k nejhlasitějším kritikům některých kroků oblíbené sociální sítě. „Vzhledem k tomu, že Twitter slouží de facto jako veřejné náměstí, nedodržování zásad svobody slova zásadně podkopává demokracii. Co by se mělo změnit?“ napsal Musk na Twitter minulý měsíc. Ačkoli mu zakoupený podíl nedává možnost jednomyslně rozhodovat o následujících krocích společnosti, bezesporu se stane významnou silou, která bude sociální síť tlačit ke změnám, alespoň podle analytika Dana Ivese z Wedbush Securities.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022