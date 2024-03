Trapas jako řemen. Samsung oslavoval video natočené na dva roky starý iPhone

Marketingové trapasy se dějí a přestože většinou nemají reálný dopad na prodeje, v žádném případě nevylepšují profil značky. Jednoho se nedávno dopustil Samsung, když o videu na sociálních sítích prohlásil, že bylo natočené na Galaxy S24 Ultra. Hádáte správně – nebylo.

Video, které sdílel uživatel sítě X s přezdívkou @jon_masse zachycuje zpěvačku Rihannu během jejího vystoupení v Indii. Rihanna mimochodem takto „koncertovala“ po dlouhých osmi letech a ještě šlo o akci pro vybrané hosty. Konkrétně šlo o třídenní předsvatební párty Ananta Ambaniho, syna nejbohatšího muže Indie (Mukeš Ambani), na které se objevil i Bill Gates, Mark Zuckerberg či právě Rihanna. Ta za své vystoupení mimochodem inkasovala přes 140 milionů korun.

Video je patrně nahrané na mobilní telefon, přesto obraz i zvuk působí velice kvalitně. Není pochyb o tom, že záznam byl pořízen na smartphone s velmi kvalitní fotovýbavou.

A video shot on iPhone 13 Pro Max has sparked debate among phone (Samsung & iPhone) enthusiasts, with some claiming it must have been filmed on a Samsung S24 Ultra due to its zoom quality.

