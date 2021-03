Tohle Sonos neuhlídal: nový přenosný reproduktor bude trhák

Sonos patří mezi přední výrobce reproduktorů a audio příslušenství, který sází na prémiovou kvalitu a svůj vlastní ekosystém. Všechny produkty Sonosu až dosud patřily do tepla našich domovů, povětšinou k televizi či jako součást domácího kina. To se nicméně má změnit – podle uniklé spekulace má během několika příštích dní Sonos představit přenosný Bluetooth reproduktor.

Přenosný reproduktor v portfoliu Sonosu najdeme, nicméně repráček Move je na běžné přenášení poměrně velký a těžký. Novinka s názvem Roam má rozměry 16,5 x 6,3 x 6,3 centimetrů a váží zhruba 450 gramů. Zvuk má být více přímější, než jaký nabízí konkurence s 360° zvukem, nicméně vliv na kvalitu to jistě mít nebude. Ovládací prvky jsou poté umístěny na „horní“ hraně.

Na baterku vydrží Sonos Roam až 10 hodin a dobít jej lze skrze USB-C, nebo bezdrátový dok, za který si Sonos řekne o 49 dolarů (cca 1 000 korun). Přehrávat hudbu můžete jak skrze Bluetooth, tak Wi-Fi a nechybí ani vodotěsnost.

Odhadovaná cena je 169 dolarů (cca 3 700 korun) a představení by mělo proběhnout 9. března. Do prodeje se Sonos Roar má dostat až 20. dubna. Sonos také údajně pracuje na vlastních sluchátkách s ANC, nicméně jejich premiéra by měla proběhnou později.