Tisková agentura Associated Press se pouští do NFT, nabídne bohatou kolekci fotografií

NFT (non-fungible token neboli česky nezaměnitelný token) jednou z nejvíce skloňovaných zkratek v poslední době. Forma digitálního umění, která je skrze kryptoměnu zapsaná do blockchainu, díky čemuž vám nakoupené dílo jen tak někdo nevyfoukne, začíná zajímat čím dál tím více velkých firem a významných osob, například Adidas, Snoop Dogg či Samsung. Nyní se na NFT trh vrhnula také tisková agentura Associated Press (AP).

Agentura AP patří mezi nejrespektovanější pojmy na poli žurnalistiky. Vznikla v roce 1846 v New Yorku a v současnosti má více než 10 tisíc zákazníků po celém světě, pro které informace zajišťují regionální kanceláře ve více než sto zemích celého světa s více než 4 tisíci zaměstnanci. V prohlášení AP oznámila, že společně s firmou Xooa spustí vlastní tržiště NFT, na kterém budou prodávat snímky jejich fotožurnalistů.

Součástí prodávané kolekce bude celá řada fotografií včetně jejich metadat, aby případní noví majitelé měli dostatek informací o tom, kdy, kde a jak byl snímek pořízen. Každé dva týdny navíc bude AP vydávat takzvané „Pulitzer Drops“, které budou fungovat jako limitovaná edice NFT. Cena běžných NFT by podle AP měla být příznivá, nicméně následný prodej nebude agentura nikterak regulovat – z každého prodeje si 10 procent rozdělí agentura, konkrétní fotografové a pochopitelně také Xooa.

První série fotografií v podobě NFT začne AP prodávat už 31. ledna a bude obsahovat snímky týkající se vesmíru, klimatu, války a další práce konkrétních fotografů AP, jejichž seznam prozatím agentura nezveřejnila. Zájemci si NFT od AP budou moci pořídit skrze kreditní kartu či Ethereum a nové tržiště bude podporovat také kryptopeněženka MetaMask. AP chce využívat blockchain Polygon, který je podle agentury „šetrný k přírodě“.

Associated Press není první novinářskou společností koketující s NFT

Není to poprvé, kdy některý s žurnalistikou spojený podnik vyjádřil zájem o NFT či se do něj rovnou zapojil. Své články v podobě NFT už dříve prodávaly například Quartz či New York Times a generální ředitel Getty Images Craig Peters se v prosinci loňského roku vyjádřil v tom smyslu, že známá fotobanka možná také naskočí na vlnu NFT.