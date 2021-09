Snoop Dogg fandí NFT. Pod tajemnou identitou utrácí miliony dolarů

Kdo se pohybuje v technologickém světě, jistě slyšel o non-fungible tokenech, zkráceně NFT. Digitální umění pořizované výhradně za kryptoměny vzbudily v poslední době veliký ohlas nejen mezi technologickými nadšenci, ale také u naprostých laiků a osob, od kterých byste to rozhodně nečekali.

Jednou z nich je bezesporu známý rapper Snoop Dogg, který si na svém twitterovém účtu připravil velké odhalení – dle svého tvrzení se skrývá za jiným účtem s názvem Cozomo de Medici, pojmenovaném podle italského renesančního bankéře. Tento účet přitom způsobil v NFT komunitě poměrně velký rozruch.

Shortly, as promised, I will dox from my personal account.

As my fame is considerable, the tweet will no doubt be discovered. Those who are curious to my identity will soon know it.

— Cozomo de’ Medici (@CozomoMedici) September 20, 2021