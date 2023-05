Tim Cook je z umělé inteligence nadšený. Siri čekají zásadní změny

Cook okomentoval vývoj v oblasti AI

Ačkoliv Apple nové možnosti využívá u různých služeb, Siri bohužel zaspala

V příštím roce mají přijít zásadní vylepšení

Apple na závěr pracovního týdne v rámci ohlášení finančních výsledků pro investory reagoval také na aktuální ožehavé téma ohledně umělé inteligence. Sám Tim Cook nemohl nechat ChatGPT a další populární chatboty bez odezvy a v rámci setkání poznamenal, že se jedná o velmi zajímavou technologii, nejprve je ale podle něj potřeba vyřešit některé aspekty a především způsob jejího využití.

Podle Cooka ani Apple není ve spojení s AI žádným nováčkem. Tyto technologie už delší dobu využívají funkce pro detekci pádu, detekci havárie nebo měření ECG na Apple Watch. A na integraci do dalších aplikací se můžeme těšit i v budoucnu. Je zde ale kladen důraz na celkovou promyšlenost, což jde dle Cooka zcela zásadní.

Hlasová asistentka Siri mohl v oblasti umělé inteligence přinést revoluci už před několika lety nebo měsíci, nyní ale otěže převzali jiní a původně nadějná služba aktuálně jaksi zakrněla. Ačkoliv je na trhu již přes deset let, nevyužila svého potenciálu a to často kritizovali i zaměstnanci uvnitř společnosti. Nyní se snad inženýři chytli za hlavu a podle některých zdrojů se máme zásadních vylepšení dočkat už v příštím roce s další verzí iOS. Otázkou je, jestli to tak opravdu bude.