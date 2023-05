Vývojář hacknul iPhone a vytvořil z něj „oči“ pro ChatGPT. Výsledek bere dech

Umělá inteligence ChatGPT je v poslední době technologickým tématem číslo 1. Ať už jde o její adoraci díky celé řadě zajímavých dovedností, nebo obavy z jejího přílišného posílení a potenciálního ohrožení lidstva, stále se jedná spíše o koncept. Ten posunul zase o něco dále vývojář Mckay Wrigley, který se na Twitteru pochlubil tím, že umožnil ChatGPT přístup ke kamerám svého iPhonu a tím dal umělé inteligenci „oči“.

K tomu Wrigley využil kombinaci softwarů, jako YoloV8 pro detekci objektů, GPT-4 jakožto umělou inteligenci, OpenAI Whipser pro dodání hlasové zpětné vazby, Google Custom Search Engine a Python. Ačkoli se zdá, že spojit toto všechno dohromady muselo zabrat velké množství času, sám Wrigley tvrdí, že je to 100× jednodušší, než jak to na první pohled vypadá. Zároveň dodává, že toto je podle něj vize budoucnosti.

I used my iPhone to give GPT-4 eyes.

My AI vision assistant:

– learned what a Keto diet is

– identified Keto foods in my fridge

– searched the internet

– found a recipe with the ingredients

The future is here! pic.twitter.com/bOMhJfWRP0

— Mckay Wrigley (@mckaywrigley) May 2, 2023