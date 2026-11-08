Textování za volantem jako nejnebezpečnější mobilní zlozvyk? Realita je trochu jiná

- Používání chytrého telefonu s sebou může nést i jistá rizika
- Nejčastěji zmiňované nebezpečné chování je používání smartphonu za volantem
- Nejvíce úrazů má na svědomí ale zcela jiná činnost
Chytré telefony jsou běžnou součástí našich životů, což s sebou nese dobré, ale bohužel i ty špatné návyky. Jedním z velmi rozšířených nešvarů je koukání do telefonu během řízení, které patří mezi ty nejčastější příčiny dopravních nehod. Kdo by si ale myslel, že právě sledování sociálních sítí a textování za jízdy je to nejnebezpečnější, co můžete s chytrým telefonem dělat, šeredně by se spletl. Nová studie poukazuje na to, jak vás pouhý letmý pohled na telefon ve špatnou chvíli může dostat na pohotovost.
Telefon za volant nepatří
Nová studie, kterou zveřejnila advokátní kancelář Calderon Law Firm, prozkoumala přibližně 1,8 milionu záznamů z amerických nemocnic s cílem zjistit, které každodenní činnosti způsobují nejvíce úrazů souvisejících s používáním mobilních telefonů – a výsledky jsou skutečně překvapivé. Člověk by předpokládal, že největším viníkem bude právě interakce se smartphonem při řízení, ale statistiky ukazují, že obyčejná chůze s mobilem v ruce představuje nejvyšší riziko, že skončíte na pohotovosti.
Podle dostupných dat může být používání telefonu při chůzi nejnebezpečnějším zvykem spojeným s mobilem, minimálně ve Spojených státech. Ztráta rovnováhy při chůzi a používání telefonu byla příčinou přibližně 7 760 návštěv pohotovosti v letech 2021 až 2025, přičemž nejvíce postiženou skupinou byli lidé ve věku 65 let a starší a nejčastěji zraněnou částí těla i typem zranění byly poranění hlavy. Ani mladší lidé nejsou úplně v bezpečí – pády ze schodů či narážení do sloupů, zdí a dveří patřily mezi hlavní příčiny návštěv pohotovosti souvisejících s používáním telefonu v USA.
Informace vztahující se k k úrazům souvisejícím s chytrými telefony mohou být v našem prostředí užitečné především z toho ohledu, že i když se některým nebezpečným návykům, typicky právě používání mobilního telefonu za jízdy, věnuje velká pozornost, nemusí se nutně jednat o tu nejnebezpečnější činnost. Neznamená to ovšem, že máte používat smartphone za volantem, ale jedná se o upozornění na to, že si máte dávat pozor i v běžných a relativně neškodných situacích.