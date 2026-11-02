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Hackeři hromadně útočí na evropské supermarkety, cílem jsou chladící boxy

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 11. 20:00
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Hacker v supermarketu (ilustrační obrázek)
  • Před hackerskými útoky nejsou v bezpečí ani supermarkety
  • Některé z nich hlásí útoky, po kterých se teplota mrazících a chladících boxů prudce zvýšila
  • Napadeny byly řetězce po celé Evropě, od Estonska až po Belgii

Nákup v supermarketu je běžnou součástí života drtivé většiny z nás. Během nakupování by nás patrně ani nenapadlo, že by se právě obchody mohly stát terčem hackerských útoků, avšak v poslední době se jedná o realitu. Obchody s potravinami po celé Evropě zasáhla další vlna podezřelých kyberútoků, v důsledku kterých došlo k náhlým změnám teplot v chladničkách a mrazničkách. Podle místních zpráv, které zveřejnily agentury Bloomberg a Reuters, byly postiženy velké řetězce supermarketů v Belgii, Švédsku, Lucembursku a Estonsku.

Hackeři zvýšili teplotu chladících a mrazících boxů

Jedna z prodejen řetězce Ica Kvantum ve Švédsku na své stránce na Facebooku uvedla, že její chladničky a mrazničky byly přes noc napadeny hackery, kteří na dálku zvýšili teplotu na 50 stupňů Celsia. V prohlášení pro Business Insider mluvčí švédského supermarketového řetězce Coop rovněž potvrdil, že „neoprávněné osoby získaly přístup k chladicím systémům v malé části prodejen a manipulovaly s nimi“. Nizozemská síť maloobchodů Ahold Delhaize uvedla, že za změnu teploty chladicích jednotek v desítkách jeho supermarketů v Belgii a Lucembursku byl zodpovědný „IT incident“. Celkový rozsah incidentu zatím nebyl potvrzen.

Mnoho moderních chladniček a mrazniček v supermarketech je připojeno k internetu, aby umožňovaly vzdálenou údržbu a zasílání upozornění na poruchy systému, avšak rostoucí počet těchto podezřelých útoků vyvolává obavy ohledně toho, jak mohou bezpečnostní zranitelnosti ovlivnit dodavatelské řetězce potravin. Tento nejnovější incident navazuje na nedávný kybernetický útok, který se zaměřil na stovky chladniček ve francouzských supermarketech a jehož důsledkem bylo zkažení potravin v odhadované hodnotě milionů eur.



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Nejen tyto incidenty jsou připomínkou toho, že ani odvětví, která na první pohled nemají nic společného s informačními technologiemi mohou být ohroženy kybernetickými útoky. Obzvláště v dnešní době by na ochranu před hackery měli myslet malí i velcí podnikatelé, kteří se velmi snadno mohou stát obětí některé z hackerských skupin, ať už těch, které pracují na vlastní pěst, tak těch, které pracují pro vlády různých států.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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