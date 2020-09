Testujeme Samsung Galaxy Z Fold 2. Ptejte se, co vás zajímá

Samsung si na prvního září naplánoval premiéru druhé generace ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 2, který lze poměrně snadno proměnit na kompaktní tablet. Já sám jsem uživatelem první generace Foldu a na příchod „dvojky“ jsem byl nesmírně zvědavý. Jak jsem psal v tomto preview, tahle modelová řada rozhodně není pro každého, ale pokud její možnosti dokážete využít, bude vám naprosto skvělým pomocníkem (pominu-li fakt, že vaše peněženka zažije poměrně slušnou explozi).

Jestliže si chcete koupit telefon s ohebným displejem jen proto, že vám to přijde sexy, raději než Folda zkuste „levnější” véčko Galaxy Z Flip, které se pro běžné uživatele hodí mnohem více. U něj mimochodem cena nyní spadla pod třicet tisíc korun, což už je celkem zajímavá koupě.

Folda si rozhodně nekupujte jen z toho důvodu, že v kapse chcete mít telefon s ohebným displejem, protože pak můžete narazit. Fold toho totiž nabízí mnohem více, ale spíše než pro běžné uživatele je určený pro poměrně úzkou cílovou skupinu náročných zákazníků, která ocení možnosti velkého displeje. Využití ale najde i u profesionálních hráčů mobilních her, i když to asi není cílovka, na kterou by Samsung chtěl primárně cílit.

Zmatky s klávesou Power

Na příští týden pro vás chystám podrobnou textovou recenzi, v rámci které bych rád odpověděl i na vaše případné dotazy. Máte-li tedy k tomuto modelu nějaké otázky, využijte prostoru v komentářích. Součástí recenze bude i srovnání s první generací. Novinek je totiž opravdu mnoho. Na co jsem si zatím nezvykl, je umístění čtečky otisků do tlačítka Power.

První Fold měl klávesu Power samostatně, tady tomu tak ale není a já se tak v drtivé většině případů u Folda 2 „přemačkávám“ na klávesu pro snížení hlasitosti. V případě, že s prvními Foldem nemáte zkušenost, u dvojky vás to nijak trápit nebude, ale pokud jste stejně jako já navyklí na původní rozložení, budete si chvíli muset zvykat.

Naopak vnější displej je naprosto fantastický a konečně dovoluje telefon používat plnohodnotně, a stejně tak na vnitřní ohebný panel je doslova radost pohledět. Líbí se mi také designové linky převzaté z řady Galaxy Note 20 či matná povrchová úprava zadní strany, na které se neusazují otisky prstů a mnohem lépe se drží. Oblíbil jsem si také možnost plynulého polohování kloubu v téměř libovolné poloze.

Osekané balení

Galaxy Z Fold 2 bude od 18. září dostupný v České republice u vybraných prodejců elektroniky, ve značkových prodejnách Samsung a na e-shopu Samsung.cz v černé (Mystic Black) a bronzové (Mystic Bronze) barvě za doporučenou maloobchodní cenu 54 990 Kč. U předobjednávek na webu Samsungu dokonce svítí termín dodání 15. září.

Galaxy Z Fold2 Official Film: Farewell, flat | Samsung

Watch this video on YouTube

Výrobce tentokrát šetřil na obsahu základního balení. Zatímco loni byla součástí bezdrátová sluchátka Galaxy Buds, letos se budete muset spokojit s podstatně obyčejnějšími (drátovými) od AKG. A bohužel chybí i ochranné pouzdro, přitom to u prvního Folda z aramidových vláken bylo hodně povedené.