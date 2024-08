Testujeme Google Pixel 9 Pro XL s masivní náloží umělé inteligence. Ptejte se, co vás zajímá

Začínáme testovat nejnovější Pixel 9 Pro XL a základní Pixel 9 od Googlu s novým čipem Tensor G4

Oba modely zaujmou nejen designem, ale také kvapitními fotoaparáty s AI

Model Pro zakoupíte ve dvou velikostech a to za 27 990 Kč, respektive 30 490 Kč

Základní Pixel 9 startujte na 22 990 Kč

Do redakce se nám dostal základní Pixel 9 a především vrcholný představitel androidové smartphonové produkce, vlajková loď přímo od Googlu – Pixel 9 Pro XL. Google se rozhodl pro letošní rok uvést nejvybavenější model ve dvou verzích – Pixel 9 Pro s 6,3″ displejem a XL s 6,8″ displejem. Jaká je nejvybavenější a největší z novinek na živo?

Pixel 9 Pro XL v redakci

Konstrukčně a vzhledově jsou oba modely stejné. Liší se pouze ve velikosti a hmotnosti:

Pixel 9 Pro: 152,8 × 72 × 8,5 mm, 199 gramů,

Pixel 9 Pro XL: 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 221 gramů.

Matná záda se pohodlně drží v ruce a také lesklé a rovné boky příliš nekloužou. Fotomodul sice vystupuje hodně, ale zase jde o neodmyslitelný originální prvek. Oba Pixely budou nabízeny ve čtyřech barvách – bílé, černé, stříbrné a růžové.

Z další výbavy určitě zmíním nejnovější Android 14 s tím, že již brzy dorazí aktualizace na Pixel 15. Google slibuje 7 let aktualizací systému a zabezpečení. Dále pod kapotou tepe čipset Google Tensor G4 doplněný o 16 GB RAM a bezpečností koprocesor Titan M2.

Hardwarové parametry Google Pixel 9 Pro XL Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Google Tensor G4, GPU: Mali-G715, RAM: 16 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, hmotnost: 221 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", LTPO OLED, rozlišení: 1344 × 2992 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5060 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.68, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/1.7, 123˚, 1/2.55", dual pixel PDAF, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 113mm, 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 42 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 17mm, PDAF, 4K video, Auto-HDR, panorama Kompletní specifikace

Hardwarové parametry Google Pixel 9 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Google Tensor G4, GPU: Mali-G715, RAM: 16 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,8 × 72 × 8,5 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,3", LTPO OLED, rozlišení: 1280 × 2856 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.68, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/1.7, 123˚, 1/2.55", dual pixel PDAF, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 113mm, 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 42 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 17mm, PDAF, 4K video, Auto-HDR, panorama Kompletní specifikace

Akumulátor má v případě Pixelu 9 Pro kapacitu 4700 mAh, u většího Pixelu 9 Pro XL 5060 mAh. Podporováno je rychlé nabíjení s výkonem až 27 wattů nebo bezdrátové nabíjení s výkonem až 21 wattů (u varianty XL 37 a 23 wattů). Bohužel se stále jedná o první generaci standardu Qi, čili bez podpory magnetických doplňků. Alespoň nechybí podpora reverzního bezdrátového dobíjení.

Přímo v prostředí se nachází osobní AI asistent Gemini, který pomáhá vyhledávat informace z aplikací od Googlu a také slouží ke generování nového obsahu. Gemini rovněž umí analyzovat fotografie a odpovídat na dotazy, které se jich týkají.

Špičková fotovýbava doplněná o teploměr

Extrémně zajímavé jsou fotoaparáty. Trojitá sestava totiž nabízí 50Mpx hlavní fotoaparát s fázovým i laserovým ostřením a optickou stabilizací obrazu, 48Mpx teleobjektiv s optickou stabilizací a garantovaným 5× bezztrátovým zoomem (30× hybridní) a 48Mpx širokoúhlý foťák s úhlem záběru 123°.

Nechybí duální LED přisvícení, optická stabilizace při natáčení videa a samozřejmě ani 42Mpx širokoúhlá selfie kamerka. U fotoaparátů ve smartphonech Pixel nehraje roli pouze hardware, ale především software a umělá inteligence.

Oba telefony disponují ohromnou zásobou funkcí, které vylepšují výsledné snímky už při jejich pořizování, popř. dávají uživateli možnost vylepšit je dodatečně. Těšit se můžeme na vylepšený noční režim, úpravu pozadí pomocí AI, funkci Přidej mě atd.

Cena a dostupnost

Nový Pixel 9 Pro a 9 Pro XL je možné předobjednat již dnes, a to přímo na webu Googlu nebo v obchodech O2, Datart a Alza.cz.

Cena většího Pixelu 9 Pro XL startuje na 30 490 korunách, jeho dostupnost je stanovena na 22. srpna.

Cena menšího Pixelu 9 Pro startuje na 27 990 korunách, dostupný bude v průběhu září.

Ke každému zakoupenému modelu Google jako bonus přibalí:

3 bezplatné měsíce služby YouTube Premium (pro nové uživatele),

6 bezplatných měsíců služby Fitbit Premium (pro nové uživatele),

12 měsíců služby Google One AI Premium s 2TB úložištěm na Google One (pro nové uživatele).

Ptejte se, co vás zajímá

Od včerejšího dne Pixel 9 Pro XL pečlivě testuji a na recenzi se můžete těšit již velice brzy – přesně za týden, 21. srpna. Co vás na žhavé novince od Googlu nejvíce zajímá? Na co se při testování mám nejvíce zaměřit? Dejte nám vědět do komentářů, co si o nových Pixelech myslíte a na co se těšíte. Jak jsem nakousl v úvodu, v redakci testujeme také základní Pixel 9. I k němu nám do diskuze můžete psát dotazy.