Test Subaru Solterra (2024): hvězda padá vzhůru

Solterra přináší zpět radost z jízdy typickou pro Subaru, kombinuje výkonný elektromotor s vynikající ovladatelností a schopnostmi v terénu.

Prostorný a kvalitně zpracovaný interiér, pokročilé asistenční systémy a skvělé jízdní vlasnosti jsou hlavními plusy.

Vysoká cena, omezený dojezd a pomalé nabíjení mohou být překážkou pro některé zájemce. Design nemusí oslovit každého a zavazadlový prostor je menší než u konkurence.

Solterra je skvělou volbou pro řidiče hledající výkonný a všestranný elektromobil se schopnostmi v terénu.

Kdo zažil automobilové devadesátky, milénium, ten moc dobře ví, co značka Subaru umí. Uměla. Ikonická Subaru Impreza WRX – modré auto se zlatými koly – to bylo skutečné auto z plakátu. Ale i obyčejnější auta, jako třeba Subaru Forester, uměla vyrazit dech. Koupit jste si jej mohli s 2,5litrovým motorem, ovšem dopovaným turbem. A v té době benzinové turbomotory na trhu téměř nebyly. Zkrátka unikát.

Pozvolný pád

Mám pocit, že automobilka už svůj vrchol zažila. A každý novější model přinášel nějaká drobná omezení. Nižší objem, nižší výkon, menší nabídka motorů. Třeba zmíněný Forester tehdy uměl z 0 na 100 km/h za 7,1 sekundy. Ten současný to zvládne za 11,8 sekundy.

Přijít na to, proč tomu tak je, není zase tak složité. Přísné emisní normy v Evropě. Forester s 2,5litrovým benzinovým motorem, který je dostupný třeba v USA, je v Evropě neprodejný. A tak to s automobilkou poslední roky bylo. Až doteď.

Solterra

Až přišel globální model, u kterého emise nehrají roli, protože je elektrický. A inženýři v Subaru tak můžou naplno ukázat, co umí. Tedy v Subaru. Solterra je společný projekt s Toyotou, na vývoji pracují obě automobilky, ale to zákazníka zase tolik zajímat nemusí. Kam vůz zařadit? I když se to z venčí nezdá, Solterra slušně maskuje své rozměry, je to obrovský kus auta. Mnohem větší, než Forester.

Viděli jste někdy Škodu Enyaq? Tak Solterra je ještě o 4,1 cm delší, rozvor má dokonce o 8,5 cm delší a o 3,4 cm vyšší. Enyaq konkuruje jen šířkou – tady nadělí japonskému konkurentovi 1,9 cm.

Neelektrický design

Když budete procházet kolem Solterry na parkovišti, nejspíš si vozu ani nevšimnete. Nemá žádný futuristický design, který je s elektromobily často spojovaný.

Jelikož se počítá s tím, že bude jezdit i horším terénem, nechybí mu plastové lemování kolem kol v šedé barvě.

Jinak asi těžko uhádnete, že se jedná o elektromobil.

Futuristický uvnitř

Naopak design interiéru popouští uzdu fantazii a nejsem si jistý, zda konzervativní zákazníci Subaru takový interiér ocení. Přístrojovka? Ale kde pak. Místo ní jen malý stavový displej.

Ono na druhou stranu, co chcete u elektromobilu ukazovat? Otáčkoměr? Teplotu chladicí kapaliny? Kdepak. Kdo zná vozy Toyota, tomu bude velmi povědomý infotainment. Chválím, že zůstala zachována fyzická tlačítka pro klimatizaci a tlačítka na volantu jsou dostatečně velká i pro ovládání v rukavicích (i když to nedává smysl, když si auto můžete na dálku vytopit z aplikace v telefonu). Ostatní ovládací prvky, jako volič jízdních režimů, parkovací brzda, nebo X mode jsou intuitivně umístěné na středové konzole.

Je vidět, že futuristické neznamená neergonomické. Já byl maximálně spokojený.

Infotainment

Displej s úhlopříčkou 12,3″ nabízí už hodně komfortu.

Originální aplikace nejsou žádná hitparáda, tady evropská nebo americká konkurence umí více, ale důležité je, že vůz zvládá Android Auto a bezdrátový Apple CarPlay, takže si stejně budete pouštět aplikace z telefonu, které jsou tak či tak lepší.

Startujeme a jedeme

Už po pár stovkách metrů mám úsměv na tváří. Takhle má jezdit Subaru! K čertu s jejich lineartronicy, k čertu s auty, které zrychlí na 100 km/h za více než 10 sekund. Solterra zrychlí na stovku za méně než 7 sekund a po BRZ je to s odstupem nejrychlejší Subaru. O pohon se starají dva elektromotory – na přední a zadní nápravě. Každý s výkonem 80 kW a jelikož vždy pracují oba najednou (Solterra je skutečně trvalá symetrická čtyřkolka), k dispozici máte 160 kW.

A jak to tak u elektromobilů bývá, jsou to divocí koně.

Přichází zatáčky

A já opět žasnu nad tím, co Subaru umí. 18″ pneumatiky o šířce 235 mm se zakusují do asfaltu a vy můžete jezdit zatáčky pod plným plynem. Karoserie se nakloní, ale kola neuhnou. V Subaru si dali záležet na nízkém těžišti a na správném rozložení váhy a je to hodně znát. Solterra je postavena na platformě e-SGP, která navyšuje oproti platformě SGP (určena pro spalovací vozy) torzní tuhost o 120 % a o 200 % příčnou tuhost.

Za to může i baterie umístěná v podlaze vozu, která navíc snižuje těžiště (to je o 9 cm níže než u Forestru!). Ve výsledku to znamená jistotu a komfort.

Sportovní jízda

Solterra ztělesňuje přesně to, co mám u elektromobilů rád. Naprosto precizní práci s plynovým pedálem a okamžitou reakci bez prodlevy. Žádné nafukování turba, žádné podřazování, jen okamžitý výkon. Přidává k tomu to, co Subaru tak dobře umí. Tuhé a přesné řízení, komfortní a jistý podvozek.

Tohle Subaru v poslední dekádě skutečně chybělo.

Zdoláváme terén

Subaru počítá s tím, že Solterra se podívá i mimo zpevněné silnice. A tak jsem to vyzkoušel taky. Navzdory tomu, že pneumatiky s hladkým vzorkem k tomu nevybízí. A Solterra si poradila s terénem stejně snadno, jako kdybych jel ve Foresteru. Elektronický pomocník X-MODE nabízí režim pro kluzký či zledovatělý povrch a také režim pro hluboký sníh, bahno nebo písek. Ale ten jsem vůbec použít nemusel. Stačí to, že trvale jsou poháněné obě nápravy. Dokonce jsem auto postavil na 3 kola a zkoušel tuhost karoserie.

Nebyl problém otevřít a zavřít všechny dveře. Auto je skutečně tuhé a pokud mu dopřejete terénní pneumatiky, nebojte se vyrazit i do terénu.

Baterie

O elektromotorech jsme si už řekli vše, ale co baterie? Poskytne kapacitu 71,4 kWh, řidič využije 68 kWh, tedy asi 95 %. Subaru věří v jejich dlouhou životnost. Dává záruku 8 let nebo 160 000 km, slibuje udržení 90 % kapacitu po dobu 10 let. Ta jistota pramení nejspíš z dobrého termomanagementu, baterii vůz chladí i vyhřívá. A nabíjecí výkony jsou jen podprůměrné.

AC nabíjení střídavým proudem umí jen 6,6 kW. Prázdnou baterii tak na domácí nabíječce budete nabíjet cca 10 hodin. Rychlé DC nabíjení umí až 150 kW, ale nabíjecí křivka není žádná hitparáda. Během půlhodinové zastávky na svačinu se baterie dobila z 10 % na 70 % a nabíjecí výkon byl v tu dobu už jen 48 kW. Je to nejspíš cena za delší životnost.

Spotřeba

Nebo se zkrátka nepočítá s tím, že by Solterra sloužila pro dálkové přesuny. Při jízdě po dálnici výrazně roste spotřeba, tak jako u všech elektromobilů. A tachometrových 140 km/h znamená spotřebu kolem 23 kWh/100 km. Po dálnici tak komfortně ujedete něco kolem 250 km. Je to cena za vyšší světlou výšku i za trvalý pohon všech kol. Naopak, pokud jedete po městě, umí být Solterra neuvěřitelně úsporná a dostal jsem se na spotřebu pod 11 kWh/100 km a to už je hodně slušný výsledek. Zvykl jsem si i na jednopedálové ovládání, kdy po sundání nohy z plynu začne vůz naplno rekuperovat a tedy brzdit. V drtivé většině případů tak nemusíte vůbec sahat na brzdu.

Kromě případu, kdy potřebujete úplné zastavení, to Subaru u jednopedálového ovládání bohužel neumí.

Asistence

Nebo se stačí spolehnout na adaptivní tempomat. Ten auto zastavit umí. A funguje výtečně nejen na dálnici. A vůbec má Subaru promakané asistenty pro řízení i pro bezpečnost. Nechybí třeba kamera, která sleduje řidiče, jestli se dívá na silnici.

Pokud jen na trochu delší dobu odvrátí zrak od silnice, nebo mu třeba kvůli mikrospánku zavře oči, auto se okamžitě a důrazně ozve.

A co kufr?

Na začátku jsem zmiňoval, že Solterra je opravdu velké auto. Tak co zavazadlový prostor? Chybí úložiště vepředu, spolehnout se tak můžete jen na tradiční zadní kufr. Je sice dobře přístupný, ale objemem 452 litrů ho leckterá konkurence předčí.

Je to cena za velmi vzdušný a prostorný interiér.

Parametry Subaru Solterra Stupeň výbavy Comfort Maximální výkon 160 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 16,0 – 17,9 kWh Světlomety LED Pohon všech Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 6,9 s Maximální rychlost 160 km/h Délka 4 690 mm Šířka 1 860 mm Výška 1 650 mm Rozvor 2 850 mm Základní cena 1 580 000 Kč Cena testované výbavy 1 580 000 Kč

Nejlepší Subaru

Solterra je nejlepší Subaru, jaké jsem v poslední dekádě řídil. Je rychlé, podvozek auta ještě rychlejší, hravý, interiér prostorný, velmi kvalitně zpracovaný. Slabší místem je nabíjení na dlouhých trasách, pokud často jezdíte více než 400 km, bude vás nabíjecí křivka omezovat. 400 km po dálnici zvládnete s jednou krátkou zastávkou, ale třeba 600 km dlouhá trasa by se už protáhla. Vážnější vadou na kráse může být cena. Náš vůz byl v základní výbavě Comfort, nabídl vše důležité, ale startuje na částce 1 580 000 Kč vč. DPH, což rozhodně není málo.

Subaru Solterra 8.5 Vzhled a zpracování interiéru 8.5/10

















Propojitelnost s telefonem 8.0/10

















Technologická výbava 8.8/10

















Jízdní vlastnosti 9.8/10

















Dojezd a nabíjení 7.5/10

















Klady jízdní vlastnosti

schopnosti v terénu

prostorný interiér

slušné zpracování

ergonomie

pokročilé asistenty

zábavné řízení

dobrá spotřeba Zápory vyšší cena

pomalejší nabíjení

průměrný zavazadelník

starší infotainment

neúplné jednopedálové řízení

chybí hi-tech funkce