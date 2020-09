Test Renault Captur: chytrá štika v rybníce malých crossoverů

Renault Captur patří mezi zakladatele městských crossoverů. Tedy malých aut s vyšší stavbou karoserie. Jako je třeba ŠKODA KAMIQ, což bude na českém trhu největší konkurent. Právě díky tomu, že Renault zakládal tuto kategorii, má jednu velkou výhodu. Generační náskok. První generace Capturu přišla na trh již v roce 2013 a ta současná, druhá, má tedy na co navazovat. A dopředu musím říct, že se to Renaultu povedlo. Je to nejlepší Renault, kterým jsem za poslední roky jezdil.

Zlaťák

Co obvykle u Renaultů na první dobrou funguje, to je vnější design. A Captur není výjimkou. Kombinace zaoblení a ostrých hran vypadá skutečně dobře a kombinace syté barvy karoserie a bílých doplňků v podobě zrcátek a střechy celé dílo jen podtrhnou. Malé crossovery obvykle nepatří mezi auta, za kterými se lidé otáčí, u Capturu to tak ale skutečně je.

4 válce

Dnes se musíme radovat i z maličkostí. Třeba z toho, že i malý crossover může mít 4 válce. A to byl náš případ. Motor o objemu 1,33 litru poskytuje velmi slušných 96 kW a 240 N.m už při 1600 otáčkách. Stovku tak překoná za 9,6 sekundy. Tedy v případě, že máte sedmistupňovou automatickou převodovku EDC jako my. S manuálem byste byli o sekundu pomalejší. To ukazuje na to, že automatická dvouspojková převodovka je velmi vyspělá. Výborně umí pracovat se slušným točivým momentem, který vrcholí ve zmíněných 1600 otáčkách, takže po většinu jízdy motor nebude točit více než 2000 otáček. Ale když potřebujete rychle předjet, bez váhání podřadí i o několik stupňů. Dokonce ani netrpí bolestí dvouspojkových převodovek – poskakováním při pomalém popojíždění. I pomalou jízdu při parkování zvládne. Renault si za automat nechává zaplatit 50 000 Kč, ale je to moc dobrá investice.

Sedíme uvnitř

Uvnitř byste nehádali, že Captur vychází z malého Clia. Řidič i spolujezdec mají dostatek místa a dokonce i na zadní lavici je místo jak na kolena, tak nad hlavu. Je to i tím, že zadní lavice je posuvná, takže si můžete vybírat, jestli chcete více místa pro cestující nebo potřebujete větší kufr. Škoda, že se posouvá vždy celá lavice a sedadla nejsou rozdělená, to by bylo ještě praktičtější.

Palubní desce dominuje na výšku postavený displej s úhlopříčkou 9,3″. Tady si můžete připadat jako v Tesle. Oproti předchozím verzím reaguje až neuvěřitelně hbitě. Možnosti konfigurace systému jsou velmi bohaté, menu si můžete zcela přizpůsobit svým potřebám. Renault pracuje s jakousi formou widgetů, které si skládáte na displej podobně, jako na Androidu. Asi to bude chtít nějakou chvíli tomu věnovat, ale pak si skutečně dokonale personalizujete své auto. Tohle byste u Renaultu asi nečekali.

Multimediální systém podporuje i Apple CarPlay. Čekal jsem, jak si aplikace poradí s rozlišením „na výšku“, ale nebyl to problém. Právě naopak. Waze spuštěný na výšku je mnohem příjemnější, protože vidíte trasu více dopředu.

Pomocníčci na palubě

Kde Captur také boduje, to je armáda jízdních asistentů. Adaptivní tempomat funguje až do úplného zastavení a znovu umí auto rozjet. Velmi praktická je funkce, která vás drží uprostřed jízdního pruhu. A opravdu drží. Není to funkce, že navrátí auto do středu, pokud se začne blížit k čáře, ale plynule udržuje auto přesně uprostřed jízdního pruhu. Takže řidič má jen položené ruce na volantu a opravdu nemusí vůbec nic dělat. Rutinní cesty to opravdu zjednoduší. Captur umí také sám zaparkovat a nepotřebuje ani příliš velkou mezeru. Kdo raději parkuje sám, ten přivítá systém 4 kamer, které umí poskládat 360stupňový pohled kolem vozu.

Jedeme

Na co si nelze stěžovat, to je výkon motoru a sladění s automatem. Co by ale šlo vyřešit, to je komfort jízdy. Od francouzského vozu přeci jen čekáte, že se s nerovnostmi popere o něco lépe. Do velké míry za to můžou velká 18″ kola. Vypadají sice hezky, ale na jednoduchý podvozek jsou zkrátka moc. Raději bych volil 17″ disky. Přední kola se drží suchého asfaltu jako klíště, na mokru však „efficient“ pneumatiky nepříjemně kloužou. Zadní náprava má tendence na nerovnostech odskakovat, ale není to žádná tragédie. Při nízkých rychlostech si toho ani nevšimnete, ve městě už vůbec ne.

Dobrá volba

Prozradil jsem to už na začátku – Captur je nejlepší Renault, jakým jsem kdy jel a je to auto, které nemá vůbec žádné nedostatky, které by znamenaly odrazení od koupě. Cenově se sice nepodbízí, ale ani korejská konkurence není o tolik levnější, aby mělo smysl třeba o vozu Hyundai Kona přemýšlet. Renault cenu dorovnává bohatou výbavou a v záruce také neztrácí. Dostanete 5 let nebo 100 000 km.

Model Renault Captur Základní cena 405 000 Kč Cena testované výbavy 560 000 Kč Stupeň výbavy Intens Výkon 96 kW / 130 koní Zdvihový objem 1 333 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 9,6 Maximální rychlost (km/h) 193 Spotřeba paliva na 100 km 5,5-5,7 l (kombinovaná) Délka 4227 mm Šířka 1797 mm Výška 1576 mm Rozvor nápravy 2639 mm Hmotnost 1341 – 1451 kg Objem palivové nádrže 48 litrů