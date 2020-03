Test Hyundai Kona Electric: Tenhle elektromobil se vám bude líbit

Odpůrci elektromobility mají proti elektromobilům velké množství argumentů. Elektrický Hyundai Kona většinu z nich úspěšně rozbíjí.

Kam patří

Hyundai Kona je malý crossover. Takový, který nejčastěji jezdí po městě jen s řidičem, občas se spolujezdcem, výjimečně s někým na zadních sedadlech. Segment je označen jako B-SUV, patří sem třeba Škoda Kamiq, Volkswagen T-Cross, SEAT Arona, Renault Captur nebo Peugeot 2008. A Koně se opravdu daří. Vloni na českém trhu prodal Hyundai téměř 1000 těchto vozů. To je třeba tolik, kolik prodá Subaru všech modelů. Takže jde o úspěšný vůz. Co je na české poměry neobvyklé – více než 5 % prodaných vozů tvořila právě elektrická verze. A to je na náš trh velmi slušný výsledek.

Kona nenadchne chalupáře, není to rodinné auto. Ale do města se hodí parádně. Sedíte trochu výše, stavba je velmi kompaktní, kola jsou posunuta hodně do rohů karoserie, takže parkování je opravdu hračka. A na semaforech budete nejrychlejší. Kdykoliv.

Na design si budete muset asi chvíli zvykat. Rozporuplné reakce jsem dostával i ze svého okolí. Nejvíce lidem vadí zakapotovaná přední část vozu. Tím, že auto nepotřebuje nasávat vzduchu a ani moc chladit, nejsou zde téměř žádné průduchy a design ustoupil aerodynamice.

Tři verze

Hyundai Kona se na českém trhu dodává se dvěma verzemi akumulátorů. Verze Eco nabízí kapacitu lithium-polymerové baterie 39,2 kWh a maximální výkon motoru 100 kW. Akumulátor verze Power nabídne 64 kW a výkon elektromotoru 150 kW, nebo-li 204 koní. Vůz se dodává ve dvou úrovních výbav – Future a Ultimate. Přičemž verzi Ultimate můžete mít jen v provedení Power. Základní verze startuje na částce 899 990 Kč, nejvyšší verze, kterou máme v testu, pak vyjde na 1 279 990 Kč.

Verze Ultimate je vybavena prvky, které zkrátka potřebujete, třeba jako tepelné čerpadlo (slouží pro topení či klimatizování a pracuje s mnohem vyšší účinností). Naproti tomu já bych se zcela spokojil s menší sadou akumulátorů. I ta totiž nabídne dojezd až 289 km. Verze Power pak ujede na jedno nabití až 449 km.

Kolik ujede na jedno nabití?

Je to nejčastější dotaz, který při testování elektromobilů dostávám. Přičemž je to největší klišé, které řeší ti, kteří si nějakou delší dobu s elektromobilem nezkusili. Je to totiž úplně jedno. Kolik denně ujedete kilometrů? 50? 80? 100? Je to rituál – přijedete do práce, nebo domů. A auto připojíte k elektrické síti a dáte jej nabíjet. Já nabíjím doma. Nemám žádnou speciální zásuvku. Obyčejnou na 230 V. Dobíjím proudem 8 A, tedy s odběrem ne větším, než má obyčejná varná konvice. I kdybych denně ujel 100 km, budu potřebovat dobít cca 20 kWh elektrické energie. Takže výkonem 1,6 kW je to cca 12 hodin. Takovou dobu mi denně auto stojí v garáži přes noc.

Jistě namítnete, že možnost nabíjet doma nebo v práci nemá každý. A máte pravdu. Pokud byste se měli spoléhat jen na veřejné dobíjecí stanice, elektromobil není pro vás. Stejně tak si nekupujte elektromobil, pokud často jezdíte dlouhé cesty, při kterých byste museli dobíjet na cestách. Zbytečně byste ztráceli čas. Vydat se 1x měsíčně na cestu 1000 km ale není vůbec žádný problém. Rychlé nabíjecí stanice s výkonem 50 kW dnes najdete každých pár kilometrů. Pomalu také vznikají ultravýkonné nabíjecí stanice s výkonem 150 kW. Takový výkon ale Kona neumí plně využít. Maximálně se dokáže nabíjet výkonem 100 kW. To znamená, že za 20 minut se dobijete na 200 km.

Teď v zimě jsem jezdil hlavně krátké trasy, kdy bylo třeba naplno pustit topení, vyhřívání volantu, vyhřívání sedadla. A sotva se auto zahřálo, už jsem vysedal. Takže nepřekvapí spotřeba kolem 20 kWh/100 km. Když jsem měl Konu půjčenou v létě, nebylo problém jezdit se spotřebou kolem 14 kWh/100 km.

Na delší cestě by se spotřeba topení téměř smazala. Naše výbava totiž používá zmíněné tepelné čerpadlo. V teplotách kolem 0° C byl odběr čerpadla kolem 500 W. Mimochodem, i to je další stres uživatelů spalovacích motorů. Co když zůstanu stát v koloně na dálnici? Stačí jednoduchý výpočet: odběr 500 wattů po dobu 12 hodin = 6 kWh elektrické energie. Tedy méně než 10 % kapacity akumulátoru. A pokud elektromobil stojí, nemá samozřejmě žádnou spotřebu.

Ale zpět k nadpisu: teď v zimě se dojezd pohyboval mezi 370 a 400 km.

Nabíjení

Nabíjení jsem už nakousnul. Nabíjet můžete střídavým nebo stejnosměrným proudem. Při nabíjení střídavým proudem se používá nabíječka integrovaná v autě. Ta proud usměrní a uloží do akumulátoru. Využít můžete i třífázovou zásuvku, pokud máte takovou k dispozici. Kona se takto umí nabíjet výkonem maximálně 10,5 kW (3 fáze po 16 A). To je pro akumulátor ten nejlepší způsob dobíjení.

Na cestách si ale nemůžete dovolit čekat hodiny, tam je třeba využít DC (Direct Current) nabíječek, tedy těch se stejnosměrným proudem. Jak je napsáno výše, tady Kona dovolí maximální nabíjecí výkon 100 kW. Pro baterii ale takové dobíjení není vhodné, pokud to jde, tak se mu vyhýbejte.

Zaražení do sedačky

Co u Kony nadchne, to je výkon motoru. Více než 200 koní umí s autem o hmotnosti 1,8 tuny parádně zacvičit. Navíc výkon máte k dispozici okamžitě a nepřetržitě. U spalovacího motoru máte maximální výkon k dispozici v nějakém velmi úzkém spektru otáček – u benzínových motorů kolem 6000, u naftových pak někde nad 4000. I díky tomu Kona vystřelí vpřed s razancí supersportu. Mrkněte se na naše video – k překonání 100 km/h potřebuje jen lehce přes 5 sekund. To je hodnota, kterou běžně zvládají auta s výkonem kolem 300 koní.

Točivý moment 395 Nm pak znamená, že při necitlivé jízdě se může odlehčené kolo v zatáčce protočit i v rychlostech přes 70 km/h. Kona zkrátka umí být mnohem rychlejší, než byste vůbec kdy čekali. Dokonce i jízdní vlastnosti jsou na tom dobře. Důvod je zřejmý – nízké těžiště díky bateriím. Že by šlo ale o sportovní auto, to tedy ani náhodou. Hlavním důvodem je řízení. To je velmi přeposilované a nedává řidiči vůbec žádnou zpětnou vazbu. Maximální rychlost pak končí na hodnotě 170 km/h. Což je pro městské vozítko více než dostatečné.

Chytrá rekuperace

Kona je velmi dobře vybavená. Chválíme především skvěle fungující adaptivní tempomat. Vtipné je, že je do jisté míry aktivní, i když jej nemáte zapnutý. Co tím myslíme? Kona stejně jako všechny jiné elektromobily rekuperuje elektrickou energii, pokud brzdíte. A do velké míry to dělá za vás. Pokud jedete za autem, máte sundanou nohu z plynu, tak Kona plachtí – bez brzdění jede vpřed. Auto před vámi začne zpomalovat – lehce přibrzdí. A Kona automaticky kopíruje jeho rychlost. Ale nebrzdí – rekuperuje. Předpokládá, že byste stejně za autem začali brzdit. Je to velmi jemné, ani vám to vlastně nepřijde, ale funguje to parádně.

Kromě toho si můžete ručně (pádly pod volantem) nastavit vlastní úroveň rekuperace. Kona tak může být jednopedálovým vozem. Mačkáte plyn, auto jede. Pustíte plyn, auto brzdí. Chce to každopádně pár dnů cviku.

Asistence

Kromě toho ale samozřejmě můžete používat i klasický adaptivní tempomat, který i sám přidává a drží se vozu vepředu. V kombinaci s aktivním držením v jízdním pruhu tak jede auto prakticky samo. Dále nechybí sledování mrtvého úhlu, automatické nouzové brzdění, automatická dálková světla a další asistenti. Bonusem je head-up displej, který v této třídě rozhodně není standardem a přispívá bezpečné jízdě.

Sedíme uvnitř

Kožená sedadla jsou velmi pohodlná. Klimatizovaná, vyhřívaná – to šetří energii. Vyhnuli bychom se však světlé kůži. I když auto nemělo najeto ani 20 000 km, bílá kůže už vypadala špinavě. Volant je potažený kůží, vyhřívaný (to v zimě oceníte!), ale prémiový pocit z něj mít nebudete. Interiéru jako by chyběl nápad. Blízký konkurent, BMW i3, je v tomhle trochu jinde.

V ovládání také možná budete chvíli tápat. Některé funkce se ovládají na displeji, jiné tlačítky pod displejem a spoustu dalších tlačítek najdete na středové konzoli mezi sedačkami – kde je ovšem nemáte na očích. Třeba typicky vyhřívání volantu a sedadel bych chtěl mít v zorném poli řidiče. Ale jsou to jen malé drobnosti, na které si časem zvyknete.

Infotainment

Naopak, infotainment funguje parádně. Sází na velký displej o úhlopříčce 10,25″. Zvládá Apple CarPlay i Android Auto. Ale jen po kabelu. Kona navíc s tímto infotainmentem dostává audiosystém Krell s 8 reproduktory, který hraje dost slušně.

USB port je k dispozici jen jeden, ale využít můžete i bezdrátové nabíjení telefonu.

Smart funkce

Bohužel jiné smart funkce u Kony nenajdete. Hyundai postupně u svých aut přidává tzv. Hyundai Blue Link, ale v tomto voze ještě není k dispozici. Takže se k vozu nijak vzdáleně nepřipojíte. Přitom právě u elektromobilu dává vzdálený přístup velký smysl. Zkontrolovat si nabíjení a stav baterie, aktivovat na dálku topení, to je všechno to, co u elektromobilu chcete. Není nic lepšího, než si pustit topení 5 minut před jízdou. Usednete do zahřátého interiéru a škrábání skel? To je také minulost.

Abychom Koně nekřivdili, časovač topení je možné aktivovat v infotainmentu. Pokud tak víte, že každý všední den v 7:00 odjíždíte do práce, je možné mít topení naprogramované. Velkou nevýhodou ale je, že funkce je dostupná jen tehdy, když je auto připojené k nabíječce. To je opravdu škoda.

Velmi dobré auto

Elektrická Kona je skvělá. Stojí rozumné peníze, investice do elektromobilu se tak brzy vrátí. Nabízí dynamiku sportovních aut, slušnou armádu asistentů a vůbec je to auto, se kterým se velmi příjemně jezdí. Dojezd je opravdu slušný, neměl bych problém s takovým autem vyrazit na dovolenou k moři. S trochou plánování by to neznamenalo žádné omezení. Zamrzí tak jen to, že chybí on-line funkce pro vzdálený přístup k vozu. Ale to se třeba brzy změní.