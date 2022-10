Test Citroën ë-C4 (2022): příliš velký kompromis

Vůz se hodí do města, kde stačí slabší motor i malý dojezd

Sází především na komfort a prostorný interiér i kufr za dobrou cenu

Francouzská značka měla osobní elektromobil dávno před ostatními, přesto jí ujel vlak

V posledních měsících jsme testovali elektromobily, které nedělaly kompromisy. V dojezdu, výkonu, komfortu a ani ve velikosti, třeba BMW i4, Volkswagen ID.4 nebo Jaguar I-Pace. Pokud řidič denně nejezdí trasy delší než 600 km, může tyto vozy bez obav používat. Jenže jde o auta, jejichž cena se přibližuje hranici dvou milionů korun. Takových se zase tolik neprodá. Českým bestsellerem je Škoda Octavia (letos 8 530 kusů) s naftovým motorem, tedy model za nějakých 700–900 tisíc korun. Tolik Češi chtějí do auta investovat. A v těchto vodách či v jejich blízkosti loví Citroën ë-C4.

Známá platforma, známý design

Jak z názvu vyplývá, testovaný model je elektrifikovanou verzí spalovací cé-čtyřky. Vůz využívá stejnou platformu jako koncernoví sourozenci Peugeot, Opel nebo DS. Jde ale platformu, kterou pohání jak spalovací, tak elektrické motory. Při stavbě vozu se tak musely dělat kompromisy. Na druhou stranu díky tomu elektromobil vypadá docela civilně. S normální maskou chladiče působí jako spalovák. Ne že by ale design nebyl extravagantní. Na francouzský šarm si zkrátka musíte zvyknout.

Sedíme uvnitř

Také uvnitř najdete velmi osobitý design. Prošívaná sedadla vsází více na komfort než na boční vedení. To klientům francouzské značky nemůže být cizí. Volant je trochu usedlý – v historii se uměl Citroën odvázat mnohem více. Přístrojovou desku nahrazuje malý displej. U elektromobilů to dává smysl, protože informací pro řidiče není potřeba mnoho.

Teplota motoru? Otáčkoměr? Nic takového přeci není potřeba. Displej tak zobrazuje rychlost, stav baterie, dojezd a také aktuálně využívaný výkon (včetně rekuperace). Středový panel je trochu větší odvaz. Voliče klimatizace jsou příjemně pogumované, do ruky moc příjemné. Hned pod nimi se nachází odkládací místo na mobil s podporou bezdrátového nabíjení. 11″ displej infotainmentu má velkou šířku, takže nepřekáží ve výhledu, což potěší. Jeho čitelnost a kontrast jsou ale jen průměrné, stejně jako jeho odezva. V interiéru nechybí množství černých lesklých ploch. Ty působí elegantně, ale také jako magnet na prach.

Pod kapotou

O pohon předních kol se stará elektromotor o výkonu rovných 100 kW. Upřímně, není to žádný trhač asfaltu. Jedním z důvodů, proč mám rád elektromobily, je mohutný a bezprostřední zátah elektromotoru, který zde ale chybí. Příjemná je akcelerace do 50 km/h, tedy ve městě. Pak už se vůz ale trápí a k překonání 100 km/h potřebuje 9,7 sekundy. Maximální rychlost končí na 150 km/h. Baterie nabízí 50 kWh energie (45 kWh využitelné), teoretický dojezd při spotřebě 12,6 kWh na 100 km pak činí 357 km. To ale zase není tak nereálné. Při pohodové jízdě městem jsem měl průměrnou spotřebu 13 kWh / 100 km, což by skutečně znamenalo dojezd přes 300 km. Jakmile ale najedete na dálnici, nebo budete často plynový pedál tisknout k podlaze, budete rádi, pokud ujedete 250 km.

Pozor na topení

Model ë-C4 bohužel nemá tepelné čerpadlo, takže pro topení bude spotřebovávat hodně energie. Co to znamená v praxi? Při jízdě po dálnici s topením se dojezd sníží na nějakých 150 km, a to už může leckoho omezovat. Pokud budete popojíždět po městě, bez potíží se zase přehoupne přes 200 km.

Dobíjí se rychle

Výše popsaná charakteristika napovídá, na koho Citroën ë-C4 cílí. Tedy spíše kam – jde o auto primárně do města, kde nebude trpět dojezdem a ani nebude brzdou provozu. Pokud se čas od času vydáte na dálnici, třeba z Prahy do Brna, tak bez zastávky na nabití cestu nedáte, ale zase budete dobíjet velmi rychle. Z počátku počítejte s nabíjecím výkonem 100 kW, který ale rychle klesne. Každopádně na dojetí bude stačit nabíjet nějakých 10 minut, což se dá překousnout. V cílové destinaci pak využijete 11 kW AC nabíječku, která prázdnou baterii dobije do nějakých 5 hodin, což je slušné.

Konektivita

Infotainmentu nechybí Apple CarPlay a Android Auto, ale bohužel jen přes USB kabel. K dispozici naštěstí máte jak USB-A, tak USB-C rozhraní.

Nadějně vypadá aplikace pro smartphony, která ale měla ještě pár dětských nemocí. Třeba mi neukazovala místo zaparkování. A také zde nebyla funkce pro vzdálené odemknutí a zamknutí vozidla. Naopak nechybí podrobná statistika jízd a funkce spojené s elektromobilitou: nastavení teploty na dálku a nastavení dobíjení.

Parametry Citroën ë-C4 Stupeň výbavy Shine Maximální výkon 100 kW Zdroj energie elektřina Dojezd dle WLTP 357 km Světlomety LED Pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 9,7 s Maximální rychlost 150 km/h Délka 4 360 mm Šířka 1 800 mm Výška 1 525 mm Rozvor 2 670 mm Základní cena 965 000 Kč Cena testované výbavy 1 125 000 Kč

Do města fajn

Citroën ë-C4 mě popravdě trochu zklamal. Hlavně proto, že francouzská značka není na poli elektromobility žádným nováčkem. Už v roce 2010 prodávala model C-Zero. Oproti mnoha jiným automobilkám tak měla velký náskok, který z mého pohledu promarnila. Model ë-C4 rozhodně nezapadá mezi současnou nabídku elektromobilů, možná tak jejich předchozí generace. Skvěle poslouží ve městě, kde si majitel nebude stěžovat, ale určitě to není auto, které nahradí váš současný spalovací vůz. Cenově je sice dostupný, ale za ušetřené peníze budete muset podstoupit až příliš mnoho kompromisů, což by v dnešní bohaté nabídce byla škoda.

Citroën ë-C4 7.9 Vzhled a zpracování interiéru 8.5/10

















Propojitelnost s telefonem 8.0/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti 8.0/10

















Dojezd a nabíjení 6.5/10

















Klady nízká spotřeba ve městě

tichý provoz

neotřelý design

slušný interiér

rychlé nabíjení

příznivá cena

komfortní sedadla

velký zavazadelník Zápory dynamika jízdy

spotřeba na dálnici

spotřeba topení

omezené možnosti aplikace