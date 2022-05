Test Jaguar I-PACE Black (2022): kočka v černém

Technika jde dopředu, ale I-PACE dlouho zůstával stejný

Jaguar se ho proto pokusil oživit novým provedením Black

Pořád jde o parádní elektrický crossover, ale konkurence už je trochu jinde

Jsou to už 3 roky, kdy jsem poprvé testoval elektrický Jaguar I-PACE, a bylo to skutečné wow auto. Šlo tehdy o jeden z nejlepších elektromobilů na trhu. Nešlo o předělávku spalovacího auta na elektrické, a to je vždycky znát. Nebylo to jen malé městské autíčko jako třeba BMW i3, zároveň se Jaguar postaral o špičkové zpracování a velmi kvalitní interiér, na který jsou zákazníci prémiových značek zvyklí. A ne, na nikoho nenarážím. No, možná trochu.

Pokrok nejde zastavit

Jenže 3 roky jsou v automobilovém světe dlouhá doba, to už přichází minimálně výrazné facelifty. A u elektromobilů je to celá věčnost, protože vývoj baterií, nabíjecích soustav, softwaru i napojených služeb jde strašně rychle dopředu, mnohem rychleji než u spalovacích modelů. Proto Jaguar přichází s provedením Black. Dobrá zpráva: již tak vydařený design se ještě vylepšil. Špatná zpráva: Black je jen optický paket a technologicky nic zajímavého nepřináší.

Černá je dobrá

Ačkoliv se toto provedení jmenuje Black, auto dorazilo v modré barvě Caesium Blue. A naživo vypadá o hodně lépe než na fotografiích. Moc hezká barva. Co už je naopak „black“, to jsou 20″ litá kola. Černá na nich je navíc lesklá. Černou barvu dostaly i spodní kryty zpětných zrcátek, linky kolem oken nebo linky v čelní masce. Mně osobně se na Jaguaru líbí, že ačkoliv vypadá futuristicky, na první pohled nepůsobí jako elektromobil. U těch totiž dost často aerodynamika dostává přednost před designem.

Sedíme uvnitř

Interiér patří k nejsilnějším stránkám Jaguaru. Odvětrávaná sedadla v bílé kůži vypadají famózně. A fungují skvěle. Kůže je jemná, rozsah nastavení je nečekaně široký.

Středový tunel pod přístrojovkou je starý známý, přesto stále velmi futuristický, a naučit se ovládat klimatizaci na malém displeji chce trochu času.

Volič pohonu už ale nemůže být jednodušší. Tlačítka D, N, R a P jsou každému, kdo umí s automatem, jasná. Na pravé části jsou pak volby jízdy a změna světlé výšky. Další silná stránka Jaguaru. Díky pohonu všech kol a možnosti přizvednout podvozek se nemusíte bát vydat ani na rozbitou silnici.

Nový infotainment

Jaguar u svých modelů aktualizoval infotainment a je to krok velmi správným směrem. Při testu v roce 2019 se některé prvky infotainmentu dostaly v hodnocení do záporů, což se letos nestane. Infotainment je velmi přehledný, rychlý i logicky uspořádaný. Displej je krásně jemný, kontrastní a dobře čitelný i za jasného dne. Jen díky vysokému lesku krycího skla počítejte s tím, že každý dotyk zanechá stopu. Android Auto a Apple CarPlay fungují i bez kabelu, vybrané aplikace se na obrazovce spustí bez toho, abyste museli mobil vytáhnout z kapsy.

Jedeme

Po prvním testování před třemi lety jsem si stěžoval na bolest za krkem. Za ty roky se na trhu objevily elektromobily s ještě vyšším výkonem, takže zrychlení už není tak ohromující jako dřív, ale pořád je zrychlení, které nabízí dvojice elektromotorů, dechberoucí. Vždyť 100 km/h dosáhnete za 4,8 sekundy. Dynamika nechybí v žádném okamžiku a je tak bezprostřední. Jen pomyslíte na zrychlení a auto okamžitě vystřelí vpřed.

Pohotovostní hmotnost 2,2 tuny umí I-PACE maskovat. 245 mm široké pneumatiky a pneumatický podvozek s fyzikou bojují, ale samozřejmě to není žádný vymetač serpentýn. Chuť, s jakou Jaguar zrychlí v apexu zatáčky, je ale parádní – takto přesně zatáhnout neumí žádný spalovák.

Nabíjení

Jaguar zrychlil AC (střídavé) nabíjení. Palubní nabíječka teď nabízí 11 kW, takže takové to domácí pomalé nabíjení zvládne z 0 na 100 pod 9 hodin, a to je fajn. Celková kapacita baterie činí 90 kWh, využitelných je pak 85 kWh. Kdo nepracuje jako obchodní cestující a denně nestráví 4 hodiny na cestách, ten si s domácím nabíjením vystačí. Kdo často jezdí dlouhé trasy, ten se spoléhá na rychlé nabíjení DC (stejnosměrným) proudem. To se energie ze stojanu ukládá rovnou do baterií. Maximální rychlost nabíjení je pak 100 kW, což už dnes patří k podprůměru. Třeba i mnohem levnější Škoda Enyaq nabídne 125 kW, auta v podobné cenové relaci pak ještě více. Především na frekventovaných tazích jsou k dnes k dispozici hyperchargery s výkonem i 350 kW. Zde pak stačí na dobití zastavit na 10 minut. Jaguar se za takovou dobu dobije na ujetí 80 km. Tady by tedy bylo co vylepšovat.

Parametry Jaguar I-PACE Black Stupeň výbavy SE EV400 Maximální výkon 294 kW Zdroj energie elektřina Dojezd dle WLTP 470 km Světlomety LED Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 4,8 s Maximální rychlost 200 km/h Délka 4 682 mm Šířka 2 139 mm Výška 1 566 mm Rozvor 2 990 mm Základní cena 2 329 825 Kč Cena testované výbavy 2 517 528 Kč

Ještě má co nabídnout

Jaguar I-PACE ve srovnání s konkurencí velmi rychle zestárnul. Pořád je to ale moc dobré auto, které nabízí kombinaci velmi dynamického svezení a zároveň nadstandardních schopností v terénu. Interiér neztrácí krok s evropskou prémiovou konkurencí, a to včetně konektivity. I v dálničním tempu ujede nějakých 250 km, jen to nabíjení pak trvá docela dlouho. Z 0 na 80 % to trvá asi 3/4 hodiny, a to je z dnešního pohledu hodně. Navíc Jaguar není levný. Třeba větší Audi e-tron, který je podobně starý, dnes pořídíte za 1,6 milionu včetně daně. Jaguar přitom vyjde o polovinu dráž. A to je dost.

Vzhled a zpracování interiéru 9.7/10

















Propojitelnost s telefonem 8.5/10

















Technologická výbava 9.0/10

















Jízdní vlastnosti 9.5/10

















Dojezd a nabíjení 8.0/10

















Klady zajímavý design

výkon motorů

naladění podvozku

provedení interiéru

vzduchový podvozek

moderní infotainment Zápory pomalé nabíjení

velmi vysoká cena

hmotnost