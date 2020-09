Test BMW X5 M Competition (2020): rodinná bestie!

BMW má již několik let ve své nabídce ostré SUV modely, kterým dokázal konkurovat například Mercedes a pár dalších automobilek. Nedávno se do segmentu sportovních SUV ponořila také automobilka Audi, která nabízí model RS Q8. Bude to však stačit na bestii s názvem BMW X5 M Competition?

Právě nejsilnější verze BMW X5, kterou najdete v nabídce, nám dorazila na test. A rozhodně se bylo čemu věnovat. Různých technologických vychytávek najdete v autě tolik, že jedno dopoledne vám stačit nebude, a pak je tady samozřejmě hned několik jízdních asistentů, kteří pracují až ve chvíli, kdy nastartujete nejsilnější sériový motor od této mnichovské automobilky.

X5 M Competition jméno mé

Černomodrou kombinaci BMW propaguje i v různých reklamních spotech či na bigboardech. Jedná se o metalický lak Tanzanite Blue, který je za příplatek 35 200 korun, a ačkoli jde o subjektivní názor, mně se líbí.

Provedení Competition lze identifikovat podle rámečku masky chladiče ve tvaru ledvinek, který je stejně jako ozdobné prvky M na bocích, kryty vnějších zrcátek, označení modelu, horní část difuzoru v zadním nárazníku a koncovky výfuku vyveden v černé barvě.

Při pohledu na záď vám dojde ještě rychleji, s čím máte tu čest. Jednak díky čtyřem koncovkám výfuku, ale také díky většímu nápisu X5 M Competition. Posledním poznávacím znamením je zvukový doprovod, který lze jen stěží popsat. Ten prostě musíte slyšet!

Zajímavostí je, že verze Competition může mít vpředu 21“ kola s pneumatikami 295/35 R 21 a 22“ kola s pneumatikami 315/30 R22 vzadu. Celkový průměr kol, tedy i s pneumatikou, je ale stejný. Rozdílné průměry ráfků jsou kombinované s nestejným rozměrem pneumatik, čímž se má optimalizovat přenos příčných sil při dynamické jízdě v zatáčkách.

Skvost pod kapotou

Jak už víte, BMW X5 M Competition má pod kapotou nejsilnější sériový motor v historii BMW. Dovolím si tedy začít právě motorem, protože i on je technologickým skvostem. Však také 4,4litrový benzinový osmiválec produkuje 625 koní a 750 Nm točivého momentu. Pro srovnání – Lamborghini Urus nabízí jen o 16 koní více a Porsche Cayenne Turbo o 75 koní méně.

Pohonná jednotka má dvě turbodmychadla s nepřímým chlazením stlačeného vzduchu, přímé vstřikování paliva a variabilní rozvody ventilů. O chlazení se mimo jiné stará dodatečné elektrické vodní čerpadlo, které dochlazuje turbodmychadla poté, co vypnete motor.

Motor spolupracuje s osmistupňovou převodovkou M Steptronic a samozřejmostí je pohon všech kol M xDrive s aktivním diferenciálem. Systém všech kol nabízí několik režimů. Základní nastavení upřednostňuje zadní kola. Varianta 4WD Sport posílá ještě více výkonu na zadní kola. Jakmile si vypnete stabilizaci, můžete si z BMW X5 M Competition udělat i zadokolku.

Jako v obývacím pokoji

Ať už budete využívat velmi početné stádo koní nebo si pojedete jen tak na pohodu, rozmazlovat se můžete nechat skvělým interiérem. Hned po otevření dveří si jistě všimnete loga v sedadle, které vám opět rychle připomene, s čím máte tu čest. V BMW se mi líbí, že boční vedení dokáže obejmout i hubenější postavy. Samotné sedadlo pak jde nastavit v několika směrech, je klimatizované, ale i vyhřívané. V případě využití druhé zmíněné funkce se vyhřívá nejen opěrka na dveřích, ale i na středovém tunelu.

Před volantem nehledejte budíky, ale displej. Ten má stejný problém jako všechny modely od BMW, a to ten, že na rozdíl od konkurence nejde příliš nastavit k vašemu obrazu. Škoda. Co však musím pochválit, je head-up displej. Zobrazovací plocha je dostatečně velká, takže informace o aktuální rychlosti, navigaci či práci na silnici máte přehledně před sebou. V případě přepnutí na zobrazení M Sport vidíte na head-up displeji otáčkoměr.

BMW stále zachovává možnost ovládat infotainmentový systém pomocí hardwarových tlačítek, kterým říká iDrive. Avšak displej je dotykový, takže zákazník si může vybrat to, co mu vyhovuje více. Středový tunel je dost masivní, avšak ukrývá nejen odkládací box pod loketní opěrkou, ale také celou řadu ovládacích tlačítek, bezdrátové nabíjení telefonu či dva držáky na nápoje, které jsou jak klimatizované, tak vyhřívané.

Technologický nářez

Ať už sáhnete po jakékoli motorizaci, BMW X5 toho umí nabídnout tolik, že ani jedno dopoledne vám na kompletní seznámení se stačit nebude. Začneme infotainmentem, který můžete znát i z jiných modelů.

Hlavní menu je rozloženo až na deset stránek, které obsahují dvě až čtyři dlaždice. Podnabídka je logicky uspořádaná, takže věci nebudete dlouho hledat. Jak displej infotainmentu, tak digitální přístrojový štít mají úhlopříčku 12,3 palce.

Jen nastavení klimatizace toho nabízí tolik, že si rovnou můžete jít udělat šálek espressa, které si můžete vychutnat v průběhu nastavování. A takto bych mohl pokračovat. Zkrátka BMW X5 M Competition už hraje vyšší ligu. A to bych mohl zmínit ještě laserové světlomety, reprosoustavu Karman Kardon, čtyřzónovou automatickou klimatizaci či dovírání dveří.

Online funkce

Základem všeho je připojení k internetu. Díky tomu máte informace o počasí, aktuálních událostech ze světa, ale především mapové podklady aktualizované v reálném čase. Navigace měla informace i o dva dny staré uzavírce a ihned mě navigovala po jiné cestě. Informováni jste také o maximální povolené rychlosti v úseku, kde se zrovna nacházíte.

Vyhledávat můžete nejen města, ale i body zájmu, ať už jde o restaurace, hotely, čerpací stanice nebo parkoviště P+R. V případě čerpací stanice vám systém umí vyfiltrovat jen ty, které nabízejí palivo pro vaše auto. Což v případě X5 M Competition asi chápete, že se nejedná o Natural 95.

Aplikace i asistentka

Chytrý telefon, ať už se systémem Android nebo iOS, aplikace s názvem BMW Connected a přehled o vašem autě můžete mít i z vaší kapsy. Aplikace je jednoduchá a plně v českém jazyce.

Prostředí nabízí stejné funkce jako v nedávno testovaném BMW řady X1. Zkontrolovat můžete, zda je auto zamčené, aktivovat lze klakson či světlomety. Nejpříjemnější funkcí však je možnost si auto vzdáleně vytopit nebo vyklimatizovat. Aplikace se umí spárovat i s vaším kalendářem a následně vám posílat notifikace, že brzy bude čas vyrazit na cestu, abyste dojeli na další schůzku včas.

Opomenout bych neměl ani speciální telefonní linku, kam můžete zavolat prakticky s jakýmkoli dotazem. Zaměstnanci, kteří s vámi budou hovořit, sedí u počítače, takže množství nabízených služeb je široké. Patří mezi ně například rezervace hotelu, restaurace či kina. Zjistit vám však mohou i další informace, ať už jde o stav fotbalového utkání nebo otevírací dobu vaší oblíbené kavárny. Pokud jste četli náš test BMW X1, tuto službu již znáte.

Samo řídí, samo vyparkovává

Technologie, to samozřejmě není jen propojení s vaším chytrým telefonem, ale také nabídka jízdních asistentů. BMW X5 nabízí hned dva módy, kterým bychom mohli říkat adaptivní tempomat, ačkoli automobilka je označuje jinak. Jedná se o systém udržování vzdálenosti od jedoucího auta před vámi a o Assisted Driving, kde už je z názvu patrné, o co jde.

První systém vám asi nemusím představovat. Ten druhý je s trochou nadsázky autonomní řízení. Auto si samo udržuje rychlost, drží se v jízdních pruzích a umí zrychlovat i zpomalovat. Na dálnici to fungovalo velmi dobře, ale stále jde pouze o jízdního asistenta, kterého musíte kontrolovat.

Příjemným společníkem může být asistent couvání. Přijedete domů a auto postavíte do garáže. Pokud jste tento úkon provedli bez nutnosti couvání, pak druhý den ráno, ať už vy nebo jiné osoby, můžete využít asistenta couvání, který si pamatuje trajektorii posledních padesáti metrů a autem dokáže vycouvat. A co když přes noc někdo zaparkuje auto do trajektorie, kterou jste jeli, říkáte si? Nebojte se, BMW to samozřejmě rozpozná a upozorní vás, že dále už nepojede.

Když už jsem u parkování, pomocníkem je nejen kamerový pohled hned z několika směrů, ale především 3D model. Ten si můžete otáčet dle potřeby. Parkování s autem, které má na délku téměř pět metrů, by již neměl být takový problém.

V dobrém slova smyslu šílenost na čtyřech kolech

Do auta s hmotností 2,4 tuny naložíte celou rodinu, kufr až po strop a i tak zvládnete akcelerovat z klidu na sto za zhruba čtyři sekundy a za dalších přibližně deset sekund pelášíte 200 km/h. Řekněte sami, není to šílenost?

Jen těžko na trhu budete hledat výkonnější auta. Jak už jsem zmínil, Lamborghini Urus má jen o pár koní více a Porsche Cayenne Turbo zase o 75 koní méně, avšak jeho cena startuje na čtyřech milionech korun, oproti 3,6 milionům korun, které si od vás vezme BMW.

Marně přemýšlím, kdy naposledy jsem se na necelý týden s autem tolik těšil, ale zároveň byl zdravě nervózní. Není tajemstvím, že nejsem velký fanoušek SUV modelů a X5 M Competition je něčím, co mi už vůbec nedávalo smysl. Jenže pak se v tom svezete a pochopíte, že i kupci tohoto auta se najdou. A já jim vlastně i rozumím.

Jako počítačová hra

Možnosti nastavení vám dají zavzpomínat na vaše mladá léta strávená hraním různých závodních her na konzolích. O režimech pohonu všech kol už byla řeč. Na volantu pak máte dvě paměti pro sportovní režim, který si nastavíte dle svého a poté ho jedním stisknutím aktivujete. Pohrát si můžete s nastavením motoru, převodovky, podvozku, řízení, ale také brzd. To celé si pak uložíte do paměti a využijete, jakmile to bude potřeba.

A aby toho nebylo málo, k autu dostanete hned tři klíčky. Abych byl přesný, tak jde o dva klíčky a jednu kartu. Klasický klíček vám představovat nemusím. Druhý už můžete znát z jiných modelů od BMW. Ten v sobě nabízí displej, přes který lze zkontrolovat, zda je auto zamčené, nebo například zapnout klimatizaci. Poslední variantou je pak karta, kterou si můžete dát za obal chytrého telefonu a po aktivaci s ní odemykat auto.

Je to šílenost! Ale dobrá šílenost!

Popsat někomu, jak vypadá rozhýbat 2,4 tuny těžkou „stodolu“ za méně než čtyři sekundy na stovku, je něčím, co nejde vysvětlit. Ať vám tady napíšu cokoli, stejně to nebude stačit na to, abyste to pochopili.

Na konci vesnice zašlápnete plynový pedál až na podlahu a během několika vteřin jedete takovou rychlostí, že se vaše papíry začínají potit. To stejné uděláte na německé dálnici v rychlostech okolo 150 km/h a hádejte co. Auto vás zarazí do sedačky a peláší až do 250 km/h. A že v autě máte celou svoji rodinu a plný zavazadelník? Věřte, že to je to poslední, co by vám překáželo.

Zvukový doprovod je fantastický, a to především zvenku, jakmile překročíte čtyři tisíce otáček, tak se opravdu začínají dít věci. A to, co se z výfuku začne linout ihned po nastartování, je něco, co bych si každé ráno velmi rád servíroval místo snídaně.

Dvacet na sto? Ani náhodou, drahoušku

Možná ani raději nechci vědět, co přesně se dělo uvnitř mého těla, když jsem plynový pedál seznámil s podlahou. A věřte, že to byl teprve začátek. Launch Control vše posune ještě na jiný level, kde i za volantem se vám může dělat nevolno. O vašich spolucestujících ani nemluvě.

Na tuhle bestii musíte opravdu opatrně a seznamovat se s ní krok za krokem. Velká sebedůvěra a nedostatek respektu může skončit velmi špatně. Tohle nářadí zvládne dle mého i velké kusy na okreskách, ačkoli jde o SUV. Jen to chce nějaké ty zkušenosti a trpělivost. I na větší sportovní má BMW daleko lepší modely. Pokud však chcete neskutečně rychlé auto v přímce a vaší ambicí není řezat zatáčky, tohle může být dobrá volba.

Za necelý týden testování jsem dostal hned několik pochval, viděl nespočet palců nahoru a lidí, kteří si auto fotili. Čekal jsem však na otázku typu: „A kolik to vlastně žere?“ Věřte, že ne tolik, kolik si myslíte.

Po více než 550 najetých kilometrech se spotřeba zastavila na solidních 16,1 litrech. I majitel si bude dynamiku užívat několik pár týdnů, ale poté více zvolníte. Dovolím si tedy tvrdit, že dlouhodobě je možné jezdit i okolo 13–14 litrů. Zapomeňte však na Natural 95. Dívat se musíte minimálně po Naturalu 98 a výše.

Umí být i pohodář

Nebudu vám lhát. Jezdit s X5 M Competition na pohodu je nelehký úkol. Avšak celé auto je nastavené tak, že i tuto činnost zvládá se ctí. Benzinový osmiválec při 130 km/h točí necelé dva tisíce otáček a spotřeba se při této rychlosti na dálnici přehoupla lehce přes deset litrů.

Motor má takovou sílu, že při předjížděcích manévrech většinou nepotřebujete mít ani více než čtyři tisíce otáček a stejně vše zvládnete daleko rychleji než velká většina aut, která se pohybují po českých silnicích.

Nejde o racionální volbu

Když se podíváme do ceníku, zjistíme, že X5 M vás vyjde na 3,3 milionu korun. Paket Competition na dalších tři sta tisíc Kč. Testovaný kus pak překročil cenovku 4,1 milionu korun. BMW má však v nabídce i X5 M50i, které má také 4,4litrový benzinový osmiválec, jenž je naladěný na 530 koní. A cena? Od 2,5 milionu korun. Příplatek 1,1 milionu korun za 95 koní a nějaké další drobnosti nemůže být racionální.

Model BMW X5 M Základní cena 3 322 800 Kč Cena testované výbavy 4 119 000 Kč Stupeň výbavy Competition Výkon 460 kW / 625 koní Zdvihový objem 4395 ccm Palivo benzin Počet válců 8 Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 3,8 Maximální rychlost (km/h) 250 Spotřeba paliva na 100 km 13 l (kombinovaná) Délka 4938 mm Šířka 2015 mm Výška 1747 mm Rozvor nápravy 2972 mm Hmotnost 2385 kg Objem palivové nádrže 83 litrů

I tak lze pochopit, že se najdou lidé, kteří po X5 M Competition sáhnou. S velkou pravděpodobností si auto nebudou objednávat ani sami. Vědí, že chtějí BMW X5, a to rovnou to nejlepší, co je v nabídce. V tu chvíli pak dostanou právě BMW X5 M Competition. Tedy auto, které nahání hrůzu nejen kolemjdoucím, ale také vlastnímu řidiči. Však si znovu připomeňme, že řeč je o voze, který má pod kapotou 625 koní a na 100 km/h vás vystřelí za méně než 4 sekundy.