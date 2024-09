Test BMW iX2 xDrive30 (2024): vládce města i zatáček

Výrazný design a výkonný pohon: BMW iX2 spojuje sportovní vzhled kupé a dynamický výkon, který nabízí 230 kW a pohon všech kol

Prohnutý displej spojující přístrojovou desku s infotainmentem přináší intuitivní ovládání

Přes sportovní linie a kompaktní vzhled nabízí iX2 prostorný interiér a zavazadlový prostor 525 litrů

I když vyniká skvělými jízdními vlastnostmi, větší kola snižují komfort na horších cestách a dojezd na dálnici je nižší

Co si budeme povídat. Americká automobilka Tesla vytřela na poli elektromobilů všem evropským značkám zrak. Prodeje na našem kontinentu drtí rekordy a nikdo ji nemůže konkurovat. Až na jednu automobilku z Mnichova. V červenci letošního roku prodalo BMW v Evropě 14 869 vozů, zatímco Tesla jen 14 561. Ano, je to jen jeden měsíc, ale trend je jasný – BMW meziročně poskočilo 35 % a elektrickou ofenzivu myslí vážně.

Široké portfolio

Úspěch není náhoda. BMW šlape do elektromobility už hodně dlouho. Vždyť o BMW i3 jsem psal tento článek už v roce 2017. A portfolio je dnes tak bohaté! Začíná se malým kupé BMW i4, pokračuje se přes vyšší střední třídu BMW i5 (v nabídce je i kombi), až po prezidentský speciál BMW i7 (jeho test vám brzy také přineseme).

Pro prémiovou značku jsou dnes důležitější SUV a tady nabízí značka malé BMW iX1, dnes testované iX2, ve střední třídě BMW iX3 a vrcholem nabídky je luxusní BMW iX. Když to srovnáme s nabídkou spalovacích modelů, tak je portfolio sice menší, ale BMW nechybí v žádném pro něj důležitém segmentu. Proto nejspíš ta dobrá čísla.

Kam zapadne iX2

Kam zařadit iX2? Ještě než jsem si auto přebral, tak jsem očekával skutečně malé městské SUV. A díky tvaru kupé jsem čekal jen miniaturní zavazadelník. Ale chyba lávky. iX2 je vlastně docela velké auto. Hlavně na délku (456,7 cm) a šířku (210,4 cm vč. zrcátek). A kufr? 525 litrů. Tohle fakt není malé auto a bez potíží si dokážu představit, že slouží jako rodinné SUV.

Na zadních sedadlech není místo na to, aby v autě pohodlně sedělo 5 dospělých, ale pokud vzadu tak či tak vozíte dětské sedačky, nebudete mít s velikostí auta problém.

Sázka na design

Z fotografií to možná tak nevypadá, ale auto vzbuzuje respekt. Obzvláště v červené barvě a na velkých 20″ kolech vypadá fakt dobře a i když nejsem příznivcem designu BMW posledních let (hlavně přední ledvinky), tak iX2 nemůžu upřít výrazný charakter.

Obzvláště u elektromobilů vidíme u všech vozů ústupky aerodynamice, to se ale u iX2 nekoná. Snad i tím, že vychází ze spalovací verze, kde brutální důraz na aerodynamiku není na prvním místě priorit. A svažující se střecha ve stylu kupé?

Myslím, že za ty roky jsme si na to u SUV zvykli a prostě to vypadá dobře. Z každého úhlu.

Sázka na prohnutý displej

Po usednutí dovnitř vám dojde, kde probíhají největší inovace u automobilů za poslední roky. Je to interiér a jeho ergonomie. Jak by řekl klasik: Toto auto není pro starý. Ale myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Displej přístrojové desky pomalu přechází v infotainment.

Je konec doby, kdy byl zvlášť displej nahrazující přístrojovku a zvlášť infotainment. V BMW je vše spojeno do zakřiveného displeje a vypadá to skvěle. Občas slyším, že někomu chybí fyzická tlačítka, třeba pro ovládání teploty.

Chápu ten argument, ale já s tímto nemám vůbec žádný problém. A věřím, že ani čtenáři Smartmanie mít nebudou.

Dostatek místa

Jak jsem zmínil, auto vůbec není malé a i v interiéru máte na předních sedadlech místa dostatek. Jak podélně, tak na šířku. Součástí M sportovního paketu (107 042 Kč) jsou sportovní sedadla s výrazným bočním vedením. Na můj vkus by mohly být měkčí a komfortnější, ale jsou to prostě sportovní sedadla.

Příjemný je i volant, který není přehnaně tlustý a hlavně je hezky minimalistický, co se týče počtu tlačítek. Ergonomie je vůbec skvěle zvládnutá.

Nabíjí mobil, ale nechladí

Chválím místo pro umístění telefonu ve středovém tunelu. Telefon je zde hezky na stojáka, takže perfektně vidíte na displej, je přichycený takovou zábranou, aby se nemohl pohnout a zároveň se zde bezdrátově dobíjí. Kdo někdy dobíjel bezdrátově, tak moc dobře ví, jak se u toho mobil zahřívá.

Některá konkurence už toto řeší a nabíječka je aktivně chlazená, takže pak odvádí teplo i z telefonu, tohle BMW zatím neumí. Škoda.

Starý známý infotainment

A co infotainment? Ten je u vozů BMW unifikovaný a tedy starý známý. Přihlásíte se svým BMW ID a prostředí pak vypadá přesně tak, jak ho máte rádi. A je vidět, že BMW svůj software ladí k dokonalosti. Už jsme o něm mnohokrát psali, takže jen ve stručnosti. Systém funguje tak, že uživatel nemusí řešit, jestli aplikace, kterou vyžaduje, je aplikace v autě nebo v mobilu. Aplikace z Apple CarPlay (či Android Auto) jsou v menu stejně jako všechny další položky, jako třeba nastavení sedadel. Hned vedle toho máte aplikaci Spotify, YouTube Music nebo Waze.

Není to tedy tak, že máte funkce auta a přecházíte do jiného prostředí aplikací telefonu. Tohle funguje vážně výborně, systému není co vytknout.

Jedeme!

Stačí polechtat plynový pedál a iX2 vystřelí vpřed. No není divu. Naše verze xDrive30 má poháněna všechny 4 kola a dva elektromotory nabídnou celkový výkon 230 kW (313 koní).

Ty umí s 2 tuny těžkým autem pěkně zacvičit, vždyť na 100 km/h zrychlí bavorské SUV za 5,6 sekundy. Sportovní geny vozu opravdu nechybí.

Zatáčíme

Zázraky umí iX2 i v zatáčkách. Auto vlastně není ani přehnaně vysoké (156 cm), takže do zatáček se pouští s obrovskou chutí. Navíc přesné dávkování elektrického točivého momentu umožní vystřelit ze zatáčky v ten správný moment. Ale i když jedete zatáčky pod plynem, chová se iX2 jako beránek a odpustí vám cokoliv.

Pohon všech kol v kombinaci s elektrickým pohonem prostě umí zmíněné zázraky. A pokud vás dynamická jízda baví, budete nadšeni.

Komfort

Jaká je cena za tyto úžasné jízdní vlastnosti? Asi tušíte. Komfort. Na pneumatikách najdete označení 245/40 R20.

Takže jsou velké, široké a nízké. A nepohodlné. Má to řešení? Samozřejmě, stačilo by obout 18″ disky a komfortu bude na rozdávání. Ale s těmito koly nemůže být o komfortní jízdě řeč. A to se bavíme i kvalitních silnicích, pokud často jezdíte tam, kde jsou díry a výmoly, tak na tyto kola rovnou zapomeňte.

Dojezd

Jak jsem zmínil, iX2 není jen na parádění do města, může sloužit jako plnohodnotné rodinné auto. Což znamená i delší přesuny. Normovaný dojezd na elektřinu má být 417-449 km. Pokud pojedete po dálnici a nebudete překračovat 130 km/h, počítejte s dojezdem kolem 300 km, takže prakticky i po dálnici to můžete mazat skoro 3 hodiny bez přestávky.

Já zkoušel jeden rychlejší přesun po dálnici, kdy jsem jel výrazně rychleji než 130 km/h a dojezd pak dramaticky klesá, je třeba počítat s dojezdem kolem 250 km. Ale to se nebavíme o podmínkách na českých dálnicích. Vůz umí být velmi úsporný, hlavně při jízdě ve městě, tam pak není problém překonat hranici 400 km, ale ve městě zase tak velký dojezd nepotřebujete.

Baterie a nabíjení

Překvapilo mě, že baterie není zase tak velká. Kapacita činí jen 64,8 kWh. Třeba pro představu Škoda Enyaq s pohonem všech kol nabízí kapacitu 82 kWh. Jistě, není to prémiová třída, Enyaq je ještě o kousek větší auto, ale i tak. Tím, že baterie má menší kapacitu, není k dispozici ani tak ultrarychlé nabíjení, na které jsme dnes u nejnovějších modelů zvyklí. Maximem pro DC je 130 kW, tento výkon navíc udrží baterie jen po velmi krátkou dobu. Na druhou stranu, tím, že není baterie tak velká, tak pro nabití z 10 na 80 % stačí asi půlhodiny.

Pochvalu si naopak zaslouží AC nabíječka, tedy ta „pomalá“, která nabíjí střídavým proudem a pro baterii je zdravější. Nabídne 3 fáze a proud 30 A. Z hodiny fyziky stačí rychle spočítat 3 × 230 V × 30 A, tedy 20 700 W, zaokrouhleně 21 kW. Standardem je 11 kW, takže tady naopak BMW exceluje.

Parametry BMW iX2 Stupeň výbavy xDrive30 Maximální výkon 230 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 16,3 – 17,7 kWh Světlomety LED Pohon všech Převodovka 1stupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h 5,6 s Maximální rychlost 180 km/h Délka 4 554 mm Šířka 2 104 mm Výška 1 560 mm Rozvor 2 692 mm Základní cena 1 384 500 Kč Cena testované výbavy 1 949 561 Kč

Pro koho

Mysleli jste si, že BMW iX2 je malé? Běžte si do něj sednout, asi budete příjemně překvapeni. Záměr BMW? Jednoznačně jako auto do města. Já bych se ho nebál použít i jako rodinné, pokud máte ještě malé děti (a nevozíte už kočárek), bez potíží zvládne i víkendové výlety. Úplně nadšeni nebudete, pokud vás čeká dlouhá cesta po dálnici. Vůz boduje moderním interiérem, famózními jízdními vlastnostmi, které jsou ovšem vykoupené nižším komfortem jízdy.

Klady Výkonné motory

Jízdní vlastnosti

Skvěle řešený interiér

Dostatečný zavazadelník

Pokročilý infotainment

Úsporný ve městě

Zajímavý design

Rychlá palubní nabíječka (AC) Zápory Nízký komfort jízdy

Horší dojezd na dálnici

DC nabíjecí výkon

Chybí přední kufr (frunk)

Menší baterie