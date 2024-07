Tesla záchranář: Model X odvrátil neštěstí při nevšedním incidentu, příkladná byla i reakce servisu

Po nedávném vandalismu na několika vozech Tesla Cybertruck je Muskova automobilka opět horkým tématem některých sociálních sítí. Nepříjemný zážitek má za sebou Ale Resnik, zakladatel a ředitel společnosti Belong. Na síti X se pochlubil fotografií, která ukazuje kovové dláto i rozbité sklo na střeše jeho vozu Tesla Model X. Nástroj spadl dělníkovi z lešení v desátém patře a dopadl přímo na Resnikův vůz.

Na sítích se objevilo poměrně dost reakcí. Některé vychvalují Teslu za její důraz na bezpečnost jejích vozů, jiní tvrdí, že podobně by situaci zachránila většina současných vozů ostatních značek. Příspěvek pak citovala sama Tesla, která vyjádřila pouze radost, že nikdo nebyl zraněn. Resnik dodal, že hned 15 minut po incidentu dostal od Tesly termín opravy i cenovou nabídku.

Once again, @Tesla saves lives, Tesla Model X

Tool fell from 10 floors, slipped from a construction worker’s hand.

That’s precisely where our baby’s car seat was. pic.twitter.com/w0M8OkFnkw

— Ale Resnik 🇺🇸/acc (@AleResnik) June 29, 2024