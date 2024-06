Vandal posprejoval desítky Cybertrucků. Napsal na ně hanlivý vzkaz pro Muska

Osoba Elona Muska je dlouhodobě poměrně kontroverzní nejen na území USA. Občas to za jeho názory a vyjádření schytají i některé z jeho firem. Nyní se na sociální síti X řešil bezprecedentní případ vandalizmu. Někdo totiž za jednu noc posprejoval plné parkoviště Cybertrucků čekajících na předání zákazníkům. Incident se stal ve Fort Lauderdale ve státě Kalifornie. Majiteli automobilky někdo vyslal jasný vzkaz a na kapoty i boční strany vozů nasprejoval nápis „F**k Elon“.

All the cyber trucks have been vandalized over night. The words “fuck Elon” were spray painted on all the trucks pic.twitter.com/dff6dF7WmN

Podobné zprávy od svých kritiků Elon dostává poměrně často, většinou při tom ale nedochází k poškození majetku ostatních osob. V tomto případě se neznámý vandal rozvášnil až příliš. Na druhou stranu se zdá, že odstranit nápisy z vozů nebude velký problém, protože nerezová ocel půjde umýt poměrně snadno.

This is absolutely CRAZY.

Someone vandalized almost a whole parking lot of BRAND NEW Cybertrucks in Florida.

Can’t believe there’s people out there who would do these things. pic.twitter.com/BJ5l07k2m4

— Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) June 21, 2024