Tesla Roadster umí létat, tvrdí Elon Musk

Připravovaná druhá generace modelu Tesla Roadster prý může létat

Informaci prozradil Elon Musk v neděli na síti X

Očekávaný vůz má dorazit v průběhu příštího roku, podrobnosti tedy zatím neznáme

Elon Musk opět burcuje své fanoušky, nebo spíše fanoušky svých firem. O Roadsteru druhé generace se mluvilo už několikrát a nyní americký vizionář na svůj sportovní vůz budoucnosti láká širokou veřejnost. Už dříve se mluvilo o tom, že vývoj probíhá v kooperaci Tesly i Muskovy vesmírné společnosti SpaceX. Díky tomu má nový model Tesly disponovat neuvěřitelným zrychlením z nuly na sto pod jednu sekundu. U zrychlení to ale dle Muska pouze začíná. Někteří už dříve spekulovali také o možnosti, že by se vůz dokonce mohl vznést do vzduchu.

The new Tesla Roadster can fly — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2024

V neděli ráno Musk na svém účtu X ohlásil, že Roadster opravdu bude létat. Jako již obvykle k tomuto „výstřelu do tmy“ nepřidal žádné konkrétní informace a nechal své obecenstvo aby vesele spekulovalo dále. Nemusíme si dělat přehnané iluze, že se jasné informace dozvíme dříve, než při odhalení vozu, které má přijít v příštím roce. Ani to ale samozřejmě není jisté.

Velké plány vizionáře

Elon Musk už mnohokrát oznámil velmi ambiciózní plány, které se nakonec nestaly skutečností a s přehnanými očekáváními pracuje velmi rád. V případě Tesly můžeme zmínit Cybertruck, nákladní vůz Semi nebo plně autonomní řízení.

U všech těchto technologií se buď časová osa vývoje znatelně natáhla, nebo nakonec nesplňují všechny slibované aspekty. I tak to ale Muskovi zatím vychází, protože marketingově to funguje skvěle. Nám ale nezbývá než čekat na reálný vůz a jeho reálné schopnosti.

Tesla Roadster první generace byl vyráběn v letech 2008 až 2012 a stál na základech Lotusu Elise. Plně elektrický sportovní vůz dosahoval dojezdu téměř 400 kilometrů a v roce 2018 byl jeden exemplář vynesen do vesmíru raketou Falcon Heavy. Celkem bylo prodáno asi dva a půl tisíce kusů.