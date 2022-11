Tesla láká na nového robota. Kus jeho nohy na videu zvedá půltunové piano

Tesla má opravdu doširoka rozkročeno. Ačkoliv nyní aktivně navyšuje produkci svých již uvedených elektromobilů, stále pracuje i na tahači Tesla Semi nebo futuristickém Cybertrucku, které na své první majitele teprve čekají. Nadále počítáme také s novou generací sportovního Roadsteru, který by Tesla měla přinést na trh v roce 2023. Důležitou součástí jejího byznysu jsou ale i nabíječky Supercharger nebo solární řešení pro domácnosti.

Kromě všech těchto oblastí ale její výzkumníci pracují i na vývoji humanoidního robota Tesla Bot. Pro demonstraci pokroku nyní společnost vypustila video, na kterém aktuátor jedné jeho nohy zdvihá piano o hmotnosti okolo 500 kilogramů.

Tesla Bot's Leg Actuator Lifting a Half-Ton Piano

V průběhu zvedání na hudební nástroj hraje Konstantinos Laskaris, který pro Teslu vyvíjí elektromotory i akční členy už déle než deset let. Podobných elektromechanických aktuátorů má mít nový robot celkem 28.

První funkční prototyp humanoidního robota odhalila Tesla zhruba před měsícem na akci AI Day 2022. Nese název Optimus a do prodeje se má dostat zhruba do pěti let. Jeho cena má být asi půl milionu korun. Je ale nutno zmínit, že plnění slibů nepatří mezi silné stránky jedné z nejhodnotnějších společností světa, takže uvedené informace berte s rezervou, zejména co se termínů týče.