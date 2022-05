Tesla spustila rezervace na svůj futuristický tahač. Záloha vyjde na půl milionu

Ačkoliv na elektrický tahač Tesla Semi čekáme už nějaký ten rok a v médiích už proběhly desítky spekulací ohledně možného začátku prodeje, nyní se zdá, že se věci konečně dávají do pohybu. Tesla na svých oficiálních stránkách totiž spustila předobjednávky pro širokou veřejnost.

Na anglické verzi webu je pro rezervaci futuristického tahače nejprve nutné složit zálohu 5 000 dolarů a do deseti dnů doplatit dalších 15 000 dolarů. První část zálohy by měla být vratná, ta druhá patrně nikoliv. Celkem jde tedy o více než půl milionu korun, přičemž celková cena vozu má být zhruba 4 260 000 Kč včetně DPH. O novinku už projevili zájem velké firmy jako FedEx nebo Walmart.

Od představení Tesly Semi v roce 2017 uběhlo už pět let a na cestách ji zatím stále nevidíme. To se patrně nezmění ani v nejbližší době, i když výrobce začal přijímat zálohy. Zahájení výroby je nyní naplánováno na příští rok, avšak do té doby mohou přijít další zpoždění.

Dostatečný výkon tahače mají zajišťovat čtyři nezávislé elektromotory na zadních osách. Zrychlení z nuly na sto má proběhnout pod dvacet sekund a dvě varianty baterií zajistí dojezd až 480 km, nebo 800 km.