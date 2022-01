Tesla je v Norsku nejprodávanější značkou. 75 procent nových vozů jsou elektromobily

Tesla zaznamenala další rekord. Jedná se o nejprodávanější značku automobilů za rok 2021 v Norsku. Tato severská země je kolébkou elektromobility a dokazuje to i svými ambiciózními cíli v této oblasti. Mnohé země slibují konec spalovacích motorů do roku 2030 nebo 2035. Norsko šlo ještě dál a prodej nových vozů pouze s elektrickým pohonem zavede už od roku 2025.

🇳🇴 Norway Rocks

For 2021 as a whole 64.5% of all passenger cars registered were Battery Electric Vehicles

(Norwegian Road Federation, OFV)

VW was 11 years leading the Norwegian market but in 2021 Tesla is the #1 best selling brand

Model 3 is by far the best selling car

— Alex (@alex_avoigt) January 4, 2022