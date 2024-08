Těšíte se na iOS 18? Z iPhonu zmizí jedna z jeho nejotravnějších vlastností

iOS 18 opraví nepříjemný nešvar, který zastavoval přehrávání během focení

V nastavení už můžete tuto funkci povolit a přehrávání se vám nezastaví

Již od uvedení veřejné bety iOS 18 v polovině července průběžně informujeme o novinkách, které aktualizace přinese během svého zářijového vydání. Kromě těch hlavních funkcí, jako jsou širší možnosti konfigurace plochy nebo redesign aplikace Fotky, však čeká na fanoušky i několik drobností, které ale v samotném důsledku mohou vylepšit uživatelský zážitek.

Přehrávání hudby během focení

Jednou takovou novinkou je, že v určitých případech neskončí přehrávání hudby při zapnutí aplikace Fotoaparát. Od pradávna totiž iPhone okamžitě pozastaví přehrávání čehokoliv, pokud se rozhodnete spustit fotoaparát a fotit nebo natáčet.

Smysl to dává jen částečný. Samozřejmě, že reproduktor a mikrofon jsou na těle telefonu hned vedle sebe. Takže je logické, že se pozastaví přehrávání, aby bylo možné nahrávat zvuk. Nicméně v současnosti se pozastaví přehrávání i v případě, že nevychází z útrob telefonu, ale putuje do sluchátek nebo do audiosystému v autě.

A přesně tento nešvar ruší právě iOS 18. Pokud máte nainstalovanou veřejnou či vývojářskou beta verzi, stačí v nastavení přejít na Fotoaparát –> Nahrát zvuk –> a zde zatrhnout Povolit přehrávání zvuku. V tu chvíli se po otevření aplikace Fotoaparát neukonční žádné přehrávání. Vy si tak například do sluchátek budete moci užít hudbu a u toho natáčet

Veřejná beta iOS 18 a iPadOS 18: jak stáhnout?

Řešení přináší aktualizace iOS 18, kterou v tuto chvíli můžete získat pouze jako testovací betu. Jedinou podmínkou je registrace do Apple Beta Programu – návod, jak se tam přihlásit, najdete v našem předchozím článku. Pak už je postup velmi jednoduchý:

Na vašem iPhonu či iPadu se zaregistrovaným Apple Beta Programem přejděte do Nastavení Ze sloupce vyberte „Obecné“ a pak „Aktualizace softwaru“ V horní části zvolte „Aktualizace betaverzí“ a ze seznamu vyberte iOS 18 Public Beta, respektive iPadOS 18 Public Beta Update spustíte dole modrým tlačítkem „Aktualizovat“