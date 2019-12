Těšíme se na bezrámečkové smartphony: Sony chystá redesign řady Xperia

Japonské společnosti Sony se v posledních letech s mobilními telefony příliš nedaří, nicméně to neznamená, že by házeli flintu do žita. V letošním roce přišla dlouho očekávaná změna v podobě displejů s poměrem stran 21:9, která způsobila velký rozruch. V příštím roce Sony polevit nehodlá a chystá další designové změny, které mají vrátit japonské telefony zpět na výsluní.

Sony si u organizace WIPO, která sdružuje designové patenty, zaregistrovala několik změn uživatelského rozhraní a designu. Tím nejviditelnějším je otvor pro přední fotoaparát, který evidentně Japonce zaujal. Výřez má doplnit minimální rámeček při horním okraji, což dává smysl.





Podle umístění ikon v oznamovací liště lze předpokládat, že výřez bude umístěn uprostřed displeje, podobně jako je tomu v případě Samsungu Galaxy Note 10. Kolegové z LetsGoDigital přispěchali s renderem, který dává technickému nákresu novou perspektivu. O chystaných smartphonech s novým designem zatím nic nevíme, nicméně v benchmarku Geekbench se objevila Xperia 3 s Snapdragonem 865 a 12 GB RAM. Na to, jestli bude nositelem nového designu, si budeme muset počkat na MWC příští rok.